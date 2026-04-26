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Carta de lectores: cosecha salvaje
Hace 1 Hs

Cosecha de citrus se realiza con escalera y sus frutos son recolectados en una maleta especial que cada cosechero embolsa, para no ser dañada al caer al suelo. Ya sea cosechando con tijera (con su pedúnculo cuando es para exportación) o a mano, cuando es para industria. La misma se realiza cuando los frutos llegan a su madurez fisiológica, que es cuando se desprende con mayor facilidad. Al pretender cosechar antes de tiempo, como fue esta cosecha salvaje, si no es con tijera, difícilmente las frutas se desprendan sin desgarrar sus ramas, y cuando las naranjas llegan a su senectud caen por su propio peso. Al pretender la Municipalidad justificar este latrocinio a los naranjos, caen en su propia trampa. Miente… miente que algo quedará...

Enrique Fernández de Ullivarri - enriquefullivarri@gmail.com

Las cartas para esta sección deben tener un máximo de 200 palabras, en caso contrario serán sintetizadas. Deberán ser entregadas en Mendoza 654 o en cualquiera de nuestras corresponsalías haciendo constar nombre y domicilio del remitente. El portador deberá concurrir con su documento de identidad. También podrán ser enviadas por e-mail a: cartasaldirector@lagaceta.com.ar, consignando domicilio real y N° de teléfono y de documento de identidad. LA GACETA se reserva el derecho de publicación.

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