OpiniónColumnas Un sistema previsional bajo presión: desafíos para el Estado y para los trabajadores Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Los jubilados y pensionados. Por María Inés Salvatierra Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Tucumán Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS ¿Cuándo se votará en Tucumán en 2027? Lo más popular Guardias, libros y hockey: la doble vida de la delantera de Tucumán Rugby Lazaron 4.000 becas para formarse gratis en inteligencia artificial con cursos online Cómo y dónde ayudar a las familias afectadas por las inundaciones en el sur tucumano Videojuegos, cerveza y comunidad: así será el Indie Dev Club en Tucumán Un investigador del Conicet creó una web para seguir el voto de diputados y senadores Fede Shortrede, el profesor que conquistó TikTok explicando matemáticas con humor