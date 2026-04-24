El Anual entra en pausa y se juega el torneo del Interior

Resumen para apurados
- Clubes de Tucumán suspenden el Torneo Anual este fin de semana para disputar una fecha clave del Torneo del Interior A y B en diversas plazas del país por el calendario nacional.
- Tras el debut de Tucumán Rugby con victoria, los equipos locales enfrentarán a rivales de Mendoza y San Juan. El certamen anual retomará su actividad normal dentro de siete días.
- Esta pausa permite a los clubes ajustar tácticas en un torneo corto y parejo. El desempeño nacional será clave para medir el nivel local y definir las aspiraciones en la temporada.
El Torneo Anual entra en una pausa breve, pero significativa. El calendario obliga a frenar el ritmo local para darle paso a una nueva jornada del Torneo del Interior A y B, donde los clubes de la provincia volverán a medirse con rivales de otras plazas en una instancia clave de la temporada.
La próxima fecha del Anual se disputará recién dentro de una semana, cuando se completen los partidos pendientes de la fecha 2. Allí, Tucumán Rugby enfrentará a Jockey, Universitario se medirá con Cardenales y Natación y Gimnasia jugará ante Los Tarcos. Vale recordar que Lawn Tennis ya había adelantado su compromiso, en el que cayó ante Huirapuca por 22-17. Luego de ello, se continuará con la fecha 6 del certamen que tendrá duelos atractivos como Universitario contra Tucumán Rugby, Lawn Tennis frente a Natación, entre otros.
Antes de ese regreso al plano local, la atención estará puesta en el Torneo del Interior.
Por el Interior A, Tucumán Rugby viajará a Mendoza para enfrentar a Marista, en un duelo exigente que pondrá a prueba su presente.
En el Interior B, en tanto, habrá un cruce netamente tucumano: Cardenales recibirá a Natación y Gimnasia en un partido que garantiza protagonismo local.
Además, Universitario será anfitrión de Jockey de Villa María, mientras que Huirapuca también viajará a Mendoza para medirse con Los Tordos. Lawn Tennis, por su parte, visitará San Juan para enfrentar a Universitario.
Vale mencionar que “Uni” sanjuanino venció a Jockey por la reválida del torneo del Interior B, así que cuenta con un parámetro del nivel del rugby tucumano.
Todos los encuentros están programados para mañana a las 16, en una jornada que concentrará buena parte de la actividad del rugby del interior del país.
La pausa del Anual llega en un momento sensible. Para algunos equipos, será una oportunidad para ajustar detalles y recuperar jugadores.
En un torneo corto y muy parejo, cada punto empieza a pesar más. El margen de error se achica y el mensaje es claro: cada partido, a partir de ahora, se juega como una final. Así los equipos tucumanos buscarán dejar su huella a nivel nacional.