El Anual entra en pausa y se juega el torneo del Interior

La próxima fecha del Anual se disputará recién dentro de una semana, cuando se completen los partidos pendientes de la fecha 2. Allí, Tucumán Rugby enfrentará a Jockey, Universitario se medirá con Cardenales y Natación y Gimnasia jugará ante Los Tarcos. Vale recordar que Lawn Tennis ya había adelantado su compromiso, en el que cayó ante Huirapuca por 22-17. Luego de ello, se continuará con la fecha 6 del certamen que tendrá duelos atractivos como Universitario contra Tucumán Rugby, Lawn Tennis frente a Natación, entre otros.