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Yanina Latorre reveló por qué nunca perdonará a Beto Casella

La conductora apuntó contra los informes de “Bendita” y aseguró que las ediciones marcaron su carrera y su vida personal.

INTERNA EN AMÉRICA. Yanina Latorre y Beto Casella mantienen una enemistad desde hace años. INTERNA EN AMÉRICA. Yanina Latorre y Beto Casella mantienen una enemistad desde hace años.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Yanina Latorre reveló en su programa radial por qué nunca perdonará a Beto Casella tras años de críticas y ediciones negativas en los informes del programa televisivo Bendita.
  • Latorre denunció que Casella utilizaba montajes para estigmatizarla como tilinga y cuestionar su derecho al trabajo, afectando su imagen pública y personal durante mucho tiempo.
  • Este conflicto expone la interna en América TV y refleja la evolución mediática de Latorre, quien pasó de ser blanco de críticas a consolidarse como una conductora de peso propio.
Resumen generado con IA

Yanina Latorre y Beto Casella mantienen un relación tensa desde hace varios años. La conductora de SQP (América) reveló los motivos por los que nunca perdonará a su actual compañero de canal. 

“Ediciones a mí, de Beto Casella, me mataron porque la gente, mientras iba Bendita al aire, no sabés lo que me bardeaban en redes porque veían el informe. Porque editados, yo si quiero buscar lo peor tuyo, te hago cuarenta informes todos los días en un programa, veinte minutos, yo poder, la conductora y te de y todo, lo instalo”, expresó Latorre en El Observador 107.9.

También recordó el contexto en el que atravesó esos momentos y cómo eso influyó en su crecimiento profesional. “Y yo ahí era una simple panelista donde no tenés taaanta posibilidad. Cuando yo empecé a crecer, me empezaron a conocer en mis propias redes, en los vivos, bueno, en este programa, la gente se dio cuenta que yo no era esa cosa editada macabra”, continuó.

En su descargo, Latorre apuntó directamente contra la actitud del conductor: “Él no sabés cómo me editaba, me detes... bah, me detesta, me odiaba. Por eso no lo voy a soltar nunca. Tenía como el concepto de para qué laburás si tu marido tiene plata, sos la típica rubia tilinga, ocupás la silla de alguien que necesita el laburo”.

Yanina Latorre y Beto Casella una tensa relación

Según relató, la situación trascendió lo profesional y tuvo un impacto personal. “Chicos, tengas o no tengas, el laburo dignifica y todos tenemos el mismo derecho a laburar. Eligió mal, porque justo crecí, crecí, aprendí, tengo dos programas diarios, me va bárbaro. Siempre digo, fue violento, fue horrible. Era otra época donde un tipo bardeaba a una mina, no estaba mal visto”, afirmó.

Por último, la ex panelista hizo hincapié en la constancia de los informes que, según su versión, la perjudicaban: “Durante muchos años lo único que hacía todos los días era editarme, pero no sabés las cosas, no saben las cosas que ponía. Agarraba todo lo peor”.

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