Yanina Latorre reveló por qué nunca perdonará a Beto Casella

“Ediciones a mí, de Beto Casella, me mataron porque la gente, mientras iba Bendita al aire, no sabés lo que me bardeaban en redes porque veían el informe. Porque editados, yo si quiero buscar lo peor tuyo, te hago cuarenta informes todos los días en un programa, veinte minutos, yo poder, la conductora y te de y todo, lo instalo”, expresó Latorre en El Observador 107.9.