Vargas Aignasse cruzó a Catalán por las comunas: "Es un eslogan que ignora la Constitución"

El freno de la Constitución

"La figura del delegado comunal no es una decisión discrecional. Desde la reforma de 1991, los delegados dejaron de ser funcionarios designados para pasar a ser autoridades electas por el voto popular", explicó Vargas Aignasse. En un dardo dirigido a la memoria política, recordó que aquel diseño institucional fue impulsado mayoritariamente por convencionales de Fuerza Republicana y ratificado luego en la reforma de 2006.