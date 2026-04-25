Secciones
Política

Vargas Aignasse cruzó a Catalán por las comunas: "Es un eslogan que ignora la Constitución"

El legislador peronista salió al cruce de la propuesta de La Libertad Avanza de eliminar los cargos de delegados comunales.

Gerónimo Vargas Aignasse. Gerónimo Vargas Aignasse.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gerónimo Vargas Aignasse criticó la propuesta de Lisandro Catalán (LLA) de eliminar delegados comunales en Tucumán, calificándola de inconstitucional y simplificación extrema.
  • La figura del delegado comunal está protegida por la Constitución provincial desde 1991. Vargas Aignasse advierte que su eliminación exige una reforma de la carta magna tucumana.
  • El debate expone la tensión entre el ajuste de LLA y la defensa de la capilaridad del Estado en el interior, donde estas comunas garantizan servicios de salud y seguridad pública.
Resumen generado con IA

La propuesta de Lisandro Catalán (LLA) de eliminar la figura de los delegados comunales para "terminar con las cajas políticas" no tardó en encontrar una respuesta de peso en el arco opositor. Gerónimo Vargas Aignasse recogió el guante y calificó la iniciativa como una "simplificación extrema" que demuestra un profundo desconocimiento de la historia institucional de Tucumán.

"Entre consignas de campaña y la Constitución: el error de plantear la eliminación de comunas", resaltó Vargas Aignasse en un comunicado. 

Según el ex legislador, los planteos del referente libertario se inscriben más en la lógica de "eslóganes de campaña" que en una propuesta de reforma seria. Vargas Aignasse recordó que el cargo de delegado comunal no es una designación arbitraria del Poder Ejecutivo, sino una institución con raíz constitucional.

El freno de la Constitución

"La figura del delegado comunal no es una decisión discrecional. Desde la reforma de 1991, los delegados dejaron de ser funcionarios designados para pasar a ser autoridades electas por el voto popular", explicó Vargas Aignasse. En un dardo dirigido a la memoria política, recordó que aquel diseño institucional fue impulsado mayoritariamente por convencionales de Fuerza Republicana y ratificado luego en la reforma de 2006.

En ese sentido, el dirigente advirtió que la "motosierra" de Catalán choca contra la ley fundamental de la provincia: “Su eventual eliminación no puede resolverse por ley ni por declaraciones mediáticas. Requiere, inexorablemente, una reforma de la Constitución provincial”, sentenció.

El Estado en el "interior profundo"

Más allá del debate jurídico, Vargas Aignasse puso el foco en el rol social que cumplen las administraciones rurales. Según su visión, las comunas representan la primera -y a veces única- trinchera del Estado en las zonas más alejadas de la capital.

“Allí conviven un CAPS con ambulancia, una comisaría y una escuela. El delegado es una autoridad con legitimidad popular capaz de dar respuestas inmediatas”, señaló. Según el dirigente, eliminar esta estructura no es "sacar una caja", sino debilitar la capilaridad del Estado y alejar la gestión pública de los ciudadanos más vulnerables.

Crítica al modelo nacional

Vargas Aignasse aprovechó el cruce para vincular la propuesta local con el contexto nacional. Sostuvo que la lógica de "simplificación extrema" que impulsa LLA es la misma que hoy "golpea a los jubilados y asfixia a la clase media".

"Las instituciones no son obstáculos a remover, son construcciones históricas que deben mejorarse con responsabilidad y conocimiento, no con consignas vacías", concluyó.

Temas TucumánHonorable Legislatura de TucumánGerónimo Vargas AignasseLisandro Catalán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Catalán redobló la apuesta contra el sistema de comunas: Eliminar al delegado es sacarle la caja a la política

Catalán redobló la apuesta contra el sistema de comunas: "Eliminar al delegado es sacarle la caja a la política"

Ficha Limpia: la condena en primera o en segunda instancia es el nudo a resolver

Ficha Limpia: la condena en primera o en segunda instancia es el nudo a resolver

Lo más popular
El Gobierno nacional comienza las auditorías a pensionados
1

El Gobierno nacional comienza las auditorías a pensionados

Golpe al plazo fijo: cuánto paga hoy por $3.000.000 a 30 días
2

Golpe al plazo fijo: cuánto paga hoy por $3.000.000 a 30 días

¿La banana estriñe? Mitos y verdades sobre una de las frutas más consumidas
3

¿La banana estriñe? Mitos y verdades sobre una de las frutas más consumidas

H&M confirmó su desembarco en la Argentina: dónde y cuándo abrirá su primer local
4

H&M confirmó su desembarco en la Argentina: dónde y cuándo abrirá su primer local

Alerta amarilla por fuertes tormentas en el centro del país para este 25 de abril
5

Alerta amarilla por fuertes tormentas en el centro del país para este 25 de abril

Ranking notas premium
Estafas millonarias y un misterio: investigan si enterraron dinero en un country de Yerba Buena
1

Estafas millonarias y un misterio: investigan si enterraron dinero en un country de Yerba Buena

Jaldo, Kicillof y el dilema de las PASO
2

Jaldo, Kicillof y el dilema de las PASO

Crimen en el country: gritos, gestos y un llamado de atención en el último tramo del juicio
3

Crimen en el country: gritos, gestos y un llamado de atención en el último tramo del juicio

La UNT en su salsa: ¿bajarnos? Ni pienso, dice Cabrera
4

La UNT en su salsa: "¿bajarnos? Ni pienso", dice Cabrera

Kuranda: una app tucumana para cambiar la forma de comer
5

Kuranda: una app tucumana para cambiar la forma de comer

Más Noticias
Interna por Malvinas: Victoria Villarruel tildó de “vergüenza” a Ajmechet y la diputada la acusó de “traidora”

Interna por Malvinas: Victoria Villarruel tildó de “vergüenza” a Ajmechet y la diputada la acusó de “traidora”

Malvinas, en el centro del debate: picante cruce entre un periodista británico, el hijo de Trump y Luis Caputo en redes sociales

Malvinas, en el centro del debate: picante cruce entre un periodista británico, el hijo de Trump y Luis Caputo en redes sociales

Malvinas: los kelpers lanzan una advertencia a Donald Trump por un posible giro de EE.UU. en la disputa

Malvinas: los kelpers lanzan una advertencia a Donald Trump por un posible giro de EE.UU. en la disputa

Golpe al plazo fijo: cuánto paga hoy por $3.000.000 a 30 días

Golpe al plazo fijo: cuánto paga hoy por $3.000.000 a 30 días

¿La banana estriñe? Mitos y verdades sobre una de las frutas más consumidas

¿La banana estriñe? Mitos y verdades sobre una de las frutas más consumidas

El gobierno de Milei comienza las auditorías a pensionados

El gobierno de Milei comienza las auditorías a pensionados

Legislatura: por qué buscan extender la emergencia en el transporte público de pasajeros

Legislatura: por qué buscan extender la emergencia en el transporte público de pasajeros

Peso federal en el foro de intendentes por el cambio climático

Peso federal en el foro de intendentes por el cambio climático

Comentarios