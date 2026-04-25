Interna por Malvinas: Victoria Villarruel tildó de “vergüenza” a Ajmechet y la diputada la acusó de “traidora”

La interna en el oficialismo sumó un capítulo de máxima tensión. La vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada Sabrina Ajmechet protagonizaron un durísimo cruce en redes sociales a raíz de la cuestión Malvinas. Lo que comenzó como un reproche histórico derivó en acusaciones directas de traición y boicot contra el presidente Javier Milei.