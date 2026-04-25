¿Qué operaciones se están cerrando hoy en el mercado? "Se terminó el comprador impulsivo"

Este cambio de comportamiento responde a una realidad estructural: hay muchas propiedades en venta y pocos compradores con capacidad de pago. "Esa brecha hace que quien tiene el dinero pueda aprovechar y conseguir buenos precios", explicó Bunader. En ese escenario, el poder de negociación se desplaza hacia quien dispone de los fondos, generando operaciones más pensadas y condiciones más favorables para el que compra.