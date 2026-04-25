¿Qué operaciones se están cerrando hoy en el mercado? "Se terminó el comprador impulsivo"
"Se terminó el comprador impulsivo", sentenció Federico Bunader, fundador de Bunader Negocios Inmobiliarios, durante su participación en el ciclo "Encuentros LA GACETA" sobre Real Estate. El especialista describió un mercado donde la paciencia y el análisis minucioso reemplazaron a las decisiones apresuradas. "Hoy el comprador es muy selectivo. Busca oportunidades concretas, analiza mucho y negocia fuerte", detalló.
Este cambio de comportamiento responde a una realidad estructural: hay muchas propiedades en venta y pocos compradores con capacidad de pago. "Esa brecha hace que quien tiene el dinero pueda aprovechar y conseguir buenos precios", explicó Bunader. En ese escenario, el poder de negociación se desplaza hacia quien dispone de los fondos, generando operaciones más pensadas y condiciones más favorables para el que compra.
La correcta tasación de los inmuebles se vuelve entonces determinante. "Una propiedad bien tasada es la que se vende. Si no, puede quedar años en el mercado", advirtió el fundador de Bunader Negocios Inmobiliarios.
Para los compradores, Bunader recomendó mantenerse atentos a las oportunidades que puedan surgir. Para los vendedores, en cambio, sugirió evaluar si realmente pueden esperar mejores condiciones o si conviene ajustar las expectativas. "El mercado se va a ir acomodando a medida que se absorba el stock", sostuvo, en una frase que resume la lógica del momento: paciencia, estrategia y precios realistas.
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