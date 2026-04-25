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Confirman casos de chikungunya en tres barrios de Yerba Buena, pero aseguran que “la situación está controlada”

La directora del Centro de Salud Ramón Carrillo destacó que se aplican operativos de bloqueo, monitoreo y prevención para evitar la propagación del virus en ese muncipio.

El descacharreo forma parte del protocolo de prevención del dengue y la chikungunya. El descacharreo forma parte del protocolo de prevención del dengue y la chikungunya. Foto: Comunicación de la provincia de Tucumán
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Salud de Yerba Buena confirmó tres casos de chikungunya en El Corte, San Eduardo y Nicolás IV. La situación está controlada pese a que la humedad ambiental favorece al mosquito.
  • Se activaron operativos de bloqueo y descacharreo en las zonas afectadas. El municipio mantiene un programa interepidémico para monitorear larvas del Aedes aegypti cerca del cerro.
  • Sin vacunas disponibles, la eliminación de criaderos es vital. Se espera que la vigilancia activa y la consulta temprana por dolor articular mitiguen el impacto en la comunidad.
Resumen generado con IA

Las autoridades de Yerba Buena confirmaron la presencia de casos de chikungunya, aunque remarcaron que la situación se encuentra bajo control. La directora del Centro de Salud Ramón Carrillo, Flavia Molé, señaló a LA GACETA que el incremento de casos está directamente relacionado con las características ambientales de la zona. “Es una región húmeda, cercana al cerro, donde habitualmente hay muchos mosquitos y donde esta situación escala más rápido que en otros lugares”, explicó.

No obstante, llevó tranquilidad a la población al aclarar que existe un seguimiento permanente.“Hay circulación del virus, pero no significa que no esté controlado. Desde hace un año funciona un programa interepidémico municipal que articula salud y medio ambiente para el rastreo de huevos y larvas del mosquito”.

Suben a 231 los casos de chikungunya en Tucumán y refuerzan la vigilancia epidemiológica

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Según detalló, este monitoreo permite medir el crecimiento de la población del vector y actuar de forma preventiva. A su vez, cada caso detectado activa un protocolo sanitario específico. “Ante un caso sospechoso se hace un bloqueo de la zona: descacharreo, control en la manzana y en áreas aledañas, además de la búsqueda activa de personas con síntomas”, indicó.

En la actualidad, hay tres casos confirmados por laboratorio en distintos barrios: El Corte, San Eduardo y Nicolás IV. “La situación está controlada”, insistió Molé.

MOSQUITO VECTOR. El Aedes aegyti transmite chikungunya. MOSQUITO VECTOR. El Aedes aegyti transmite chikungunya.

La especialista remarcó que, ante la ausencia de una vacuna contra el chikungunya, la prevención domiciliaria es clave. “Lo más importante es eliminar cualquier reservorio de agua donde el mosquito pueda depositar sus huevos. Es la misma lógica que para el dengue”, afirmó.

En cuanto a los síntomas, explicó que la enfermedad presenta fiebre, dolor de cabeza y decaimiento, pero se distingue por un rasgo particular: “El chikungunya produce un dolor articular muy intenso. De hecho, su nombre significa ‘el que quiebra los huesos’”.

Chikungunya en Tucumán: cómo diferenciarla del dengue y por qué es clave eliminar los criaderos

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Por ello, recomendó consultar de inmediato ante la aparición de signos compatibles. “Cualquier persona con dolor articular fuerte, fiebre o decaimiento debe acudir a un centro de salud. Eso permite iniciar rápidamente la vigilancia epidemiológica y el tratamiento”.

Finalmente, Molé comparó el cuadro con el dengue y aclaró que ambas enfermedades suelen tener baja tasa de complicaciones. “El dengue puede generar hemorragias, mientras que el chikungunya no tiene vacuna. Son virus distintos, y la vacuna del dengue no tiene efecto sobre este”, cerró.

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