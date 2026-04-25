Confirman casos de chikungunya en tres barrios de Yerba Buena, pero aseguran que “la situación está controlada”

Las autoridades de Yerba Buena confirmaron la presencia de casos de chikungunya, aunque remarcaron que la situación se encuentra bajo control. La directora del Centro de Salud Ramón Carrillo, Flavia Molé, señaló a LA GACETA que el incremento de casos está directamente relacionado con las características ambientales de la zona. “Es una región húmeda, cercana al cerro, donde habitualmente hay muchos mosquitos y donde esta situación escala más rápido que en otros lugares”, explicó.