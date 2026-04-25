Un castillo de naipes que se derrumba: la fragilidad de la libertad de prensa en las Américas

Lo que en los años 2000 se perfilaba como un “renacer democrático” por el ocaso de las dictaduras y por un renacer en la libertad de expresión, hoy se enfrenta a una realidad que los protagonistas describen como una “caída estrepitosa de ese castillo de naipes”. “Creo que está más reflejada y está mucho más explícita la fragilidad de la región”, sostuvo Vaca.