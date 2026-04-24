Detuvieron a un padre por abusar de su hija durante cuatro años y a la madre por encubrirlo

El primer abuso sexual con acceso carnal habría ocurrido cuando la madre se ausentó del domicilio y la adolescente quedó sola con su padre. Siempre según la denuncia, cuando la joven le contó lo sucedido, la respuesta materna fue: “¿Acaso no te dio plata para la comida?”, lo que para los investigadores constituye un indicio de conocimiento y justificación económica de los hechos.