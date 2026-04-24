Detuvieron a un padre por abusar de su hija durante cuatro años y a la madre por encubrirlo

Un grave caso de abuso intrafamiliar conmociona a la ciudad de Oberá, Misiones. Un hombre de 58 años, identificado como R.A.M., fue detenido acusado de abusar de su hija de 16 años durante un período de cuatro años. Horas más tarde, también fue aprehendida la madre de la adolescente, R.L. (47), bajo sospecha de haber ocultado y justificado los hechos.
La denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer y estuvo a cargo de la hermanastra de la víctima, una mujer de 30 años. Según consta en el expediente, la joven decidió intervenir luego de que la adolescente le relatara los abusos sufridos desde que tenía 12 años.
De acuerdo con la investigación, los primeros episodios incluyeron manoseos e insinuaciones. En ese momento, la menor le comunicó la situación a su madre, lo que derivó en que ambas abandonaran el hogar durante dos meses. Sin embargo, posteriormente regresaron a la vivienda, instancia que, según el testimonio de la víctima, marcó el inicio de una etapa más grave.
El primer abuso sexual con acceso carnal habría ocurrido cuando la madre se ausentó del domicilio y la adolescente quedó sola con su padre. Siempre según la denuncia, cuando la joven le contó lo sucedido, la respuesta materna fue: “¿Acaso no te dio plata para la comida?”, lo que para los investigadores constituye un indicio de conocimiento y justificación económica de los hechos.
Como parte de las pruebas, se incorporó una grabación realizada por la denunciante hace 10 días, en la que se escucharía a la madre afirmar: “Él paga la comida. Yo no tengo plata ni otro lugar donde vivir”.
El calvario se extendió hasta el presente. Según informó el sitio Misiones Online, el último domingo, mientras la menor se encontraba en la casa de su hermanastra, recibió una llamada amenazante de su padre, quien le exigía que regresara. Ante el temor por su integridad, decidió quedarse con su familiar, donde finalmente se formalizó la denuncia.
Ese mismo día, agentes del Comando Centro detuvieron al acusado. Poco después, la madre también fue aprehendida, señalada como presunta encubridora y facilitadora de los abusos.
Ambos permanecen a disposición de la Justicia, que avanza en la investigación para determinar las responsabilidades penales.