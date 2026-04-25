Encuentro de performances: “La fiesta expresa la rebeldía a los sistemas de opresión”

- Estamos viviendo una cotidianidad muy cruel y miserable, impuesta por grupos que ostentan el poder en este país y en el mundo desde la conformación de los estados. El lugar asignado para el pueblo es muy similar al de los esclavos de los siglos pasados. Unos de los derechos quitados o que pretenden quitarnos es el del disfrute; de ahí que surge la idea de esta fiesta en la que recuperamos nuestro goce, derecho fundamental junto al de la educación, el trabajo y la salud.