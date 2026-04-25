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Encuentro de performances: “La fiesta expresa la rebeldía a los sistemas de opresión”

Sergio Gatica propone su neohappening inmersivo “Saturaciones”, en el cierre del evento Convergencias-Encuentro Regional de Performances, para consumar “una obra de arte caótica”.

UN REFERENTE REGIONAL. Sergio Gatica trabaja en el universo del performance desde la década de 1990. UN REFERENTE REGIONAL. Sergio Gatica trabaja en el universo del performance desde la década de 1990.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto 25 Abril 2026

Resumen para apurados

  • Sergio Gatica cierra hoy el Encuentro Regional de Performances en Tucumán con su obra 'Saturaciones', una propuesta inmersiva que busca romper límites entre público y artista.
  • El referente de los 90 regresa con un 'neohappening' de exceso sensorial. El evento en el Ente Cultural incluye charlas, videoperformance e intervenciones en espacios públicos.
  • La propuesta plantea la fiesta como rebeldía ante la opresión y el individualismo. Busca revalorizar lo comunitario y el goce como derechos fundamentales en el contexto actual.
Resumen generado con IA

La historia personal de Sergio Gatica se vincula profundamente con Tucumán, donde se construyó como referente de la performance como parte del recordado grupo Tenor Graso, que marcó la vanguardia artística en la década de 1990.

Hoy regresa desde Salta para el cierre de Convergencias-Encuentro Regional de Performances, cuya segunda y última jornada se desarrollará en distintos espacios de la sede del Ente Cultural (San Martín 251), desde las 10. Las actividades son con acceso libre.

Su intervención será a partir de las 20 con el neohappening inmersivo “Saturaciones”, que responde a la idea de difuminar las fronteras entre la obra, el público y el espacio. Su propuesta apunta “a explorar la estética del exceso (camp y kitsch), utilizando la luz, el color y la sonoridad experimental para generar un campo de intensa estimulación”. Será colaborado por Yudith Pintos, Fernanda Coronel y Mane Guantay, del Grupo Intervencionista Tucumán.

“Es una acción total donde cada asistente se convierte en cocreador del ambiente y del performance efímero, investigando la relación entre el estímulo estético extremo y la respuesta colectiva. Apuntamos a la Saturación Sensorial Deliberada, al exceso de color, sonido, aromas y experiencia táctil para resensibilizar el cuerpo político y alcanzar un estado de lucidez hiperestésica”, afirma Gatica. Con ese objetivo, el código de vestimenta es de Cero Minimalismo, con “patrones que choquen, colores neón, texturas peludas, brillo excesivo, máscaras, que nadie combine, que todos sean una obra de arte caótica, y que estén dispuestos a pasar un divertido y estimulante momento”.

- ¿Qué buscás en esta oportunidad?

- Lo que traigo en esta oportunidad tiene que ver con la necesidad de recuperar lo comunitario a través de una experiencia artística. Se ha consolidado un sistema individualista que se basa en el interés y la realización individual. Ha calado muy profundo una especie de programación que se concreta a través del uso de las redes sociales, que anula la empatía, que anula el consenso y que anula el diálogo. Para enfrentar esta cultura de la violencia hacia el otro, propongo recuperar la experiencia comunitaria a través de la fiesta.

- ¿Y qué significa esa fiesta?

- Históricamente ha sido la instancia donde se suprimen las normas, se invierten las jerarquías sociales y se instala la risa como un ejercicio liberador (según Mijail Bajtin); es decir que resulta una instancia de rebeldía a los sistemas de opresión. En los tiempos actuales resulta imprescindible volver a conectarnos en la instancia de la fiesta con nuestros valores más profundos y humanitarios. Nos negamos a aceptar la monotonía gris de la realidad cotidiana. Quiero recuperar la potencia disruptiva con la suspensión, no solo de las normas, sino de la propia percepción estandarizada.

- ¿Cuál es el estado del happening en el NOA?

- Sobrevive con algunas experiencias artísticas urbanas como el flash mob y sobre todo en el ejercicio de los numerosos rituales populares en el norte del país, como la celebración de la Pachamama, el Inti Raymi, el toreo de la vincha en Casabindo, donde los protagonistas son los mismos vecinos que mantienen vivas estas tradiciones. En cada celebración tradicional donde un grupo de personas se junta en pos de un festejo común, hablamos de un happening popular.

- ¿Qué genera la saturación?

- La propuesta de las saturaciones se refiere a la necesidad de un estímulo superlativo necesario para llegar a esa comunidad dormida: música, luces, colores, aromas y sabores que nos reconectan con la vida. Una reconexión social a través de los sentidos estimulados con una realidad estridente y profundamente real.

- ¿Es fundamental divertirse en este momento del país?

- Estamos viviendo una cotidianidad muy cruel y miserable, impuesta por grupos que ostentan el poder en este país y en el mundo desde la conformación de los estados. El lugar asignado para el pueblo es muy similar al de los esclavos de los siglos pasados. Unos de los derechos quitados o que pretenden quitarnos es el del disfrute; de ahí que surge la idea de esta fiesta en la que recuperamos nuestro goce, derecho fundamental junto al de la educación, el trabajo y la salud.

- ¿Para qué sirve lo artístico en ese contexto?

- El arte actúa como una poderosa herramienta de transformación social al fomentar la inclusión, la empatía y la cohesión comunitaria, permitiendo a individuos y colectivos expresar sus realidades y mejorar su calidad de vida.

La grilla de la última jornada

- A las 9.30, Nadia Salvatierra presnetará su performance “Decisión en obstinación sobre trayecto precedente” en la plaza Belgrano.

- En el Ente Cultural, la agenda comenzará a las 10.00 con la segunda parte del visionado de videoperformance, con Roma Barros, María Magdalena Argañaraz, María Albarracín Cussigh, Alejandra Galván, Valentina Díaz, Belén Romero Gunset, Viva Laura Pérez, Pablo Guiot y Luciana Iovane. Continuará a la tarde, desde las 19.

- Desde las 11 se realizará el conversatorio “Arte de acción en el espacio público en Tucumán”, con Jorge Gutiérrez y Verónica Pérez Luna y la moderación de Marcos Figueroa.

- A partir de las 17 habrá más performances: “Vertientes para sanar existencias”, de La Colectiva; “Entre nosotros”, con María Daud; “Trabajo a Sangre o Economía de la Sangre”, de Sol Camila Romero Ponce; “Tracción”, de Luciana Martínez; “Tucumán me mata. Acción #2. De polvo venimos”, de Julio Pantoja y “Saturación”, de Sergio Gatica.

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