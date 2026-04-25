La experiencia de recrear Depeche Mode, en el teatro Mercedes Sosa

Durante 2025, el grupo tributo giró por Europa, en un viaje que incluyó España, Eslovaquia, Rumania y Moldavia; y en marzo de este año se presentaron en México. A futuro estarán en Brasil y Chile y un regreso europeo. Sobre su estadía en Moldavia, señala que “al principio el público parecía expectante, pero luego de la segunda canción empezó a disfrutar del show y al final todos los presentes terminaron bailando de pie cerca del escenario, ya que era un anfiteatro; se sintió una hermosa energía esa noche”. Esa respuesta es la que buscan en cada show en vivo, como el de esta noche.