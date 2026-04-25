La experiencia de recrear Depeche Mode, en el teatro Mercedes Sosa

Resumen para apurados
- El grupo DM Experience rinde homenaje a Depeche Mode este viernes a las 21 en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, repasando su trayectoria musical desde 1980 hasta la actualidad.
- El show de dos horas liderado por Steve Bryan incluye una puesta en escena con visuales y vestuario. La banda llega tras una gira por Europa y México, recreando el espíritu del grupo.
- Esta experiencia internacional busca conectar con fans locales mediante un despliegue técnico de nivel mundial. El éxito del tour proyecta próximas fechas en Brasil, Chile y Europa.
Durante dos horas, esta noche a partir de las 21, en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479) se vivirá un salto en el tiempo para rendir homenaje a Depeche Mode desde sus orígenes en Essex en 1980 hasta el presente. El abanico musical abarcará todos los grandes éxitos y los diferentes momentos compositivos de la banda británica, recreados por Steve Bryan (en voz), Gabriel Stanizzo (teclados, secuencias y coros), Ignacio Bolívar (guitarras, teclados y segunda voz) y Guillermo Gardeazabal (batería), en el “DM Experience”, un espectáculo con recorrido internacional. Los socios de Club LA GACETA tienen 2x1 en entradas.
“Somos fanáticos de Depeche Mode y creemos que es una banda que marcó la historia de la música. Sus temas se caracterizan por la riqueza compositiva, los ritmos bailables, las melodías oscuras y las letras profundas, ademas de sus enérgicas presentaciones en vivo”, señala Bryan para LA GACETA.
El show incluirá “canciones para fans acompañado de un despliegue escénico completo donde se consideran las luces, las proyecciones en pantalla, el vestuario, el sonido, la voz, el acting en vivo y la conexión con el público para brindarles una real experiencia. Estéticamente, en la actualidad hacemos base en el ‘Memento Mori Tour’, pero hacemos un recorrido por todas las épocas”.
La estética
El realizar un homenaje implica respetar la estética y el modo interpretativo de los músicos originales, pero Bryan aclara: “aprendimos a darle una impronta propia a nuestro show, aunque con el mismo espíritu y la misma energía que transmite Depeche Mode en sus shows”. “No hay un espacio especifico para nuestras presentaciones, pueden ser clubes nocturno, teatros y festivales al aire libre; todos son escenarios potenciales para presentar nuestro homenaje en forma de experiencia”, añadió.
Durante 2025, el grupo tributo giró por Europa, en un viaje que incluyó España, Eslovaquia, Rumania y Moldavia; y en marzo de este año se presentaron en México. A futuro estarán en Brasil y Chile y un regreso europeo. Sobre su estadía en Moldavia, señala que “al principio el público parecía expectante, pero luego de la segunda canción empezó a disfrutar del show y al final todos los presentes terminaron bailando de pie cerca del escenario, ya que era un anfiteatro; se sintió una hermosa energía esa noche”. Esa respuesta es la que buscan en cada show en vivo, como el de esta noche.