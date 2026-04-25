El metal de Plan Cuatro sonará en Puerto Libertad

El metal tendrá su gran noche hoy, desde las 22 en el Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850), con la visita de una de las bandas referentes del género en el país: Plan Cuatro (foto) llega con su potente y particular propuesta musical, consolidada con 23 años en los escenarios y conformada por Javier Compiano, Víctor Solis, Nicolás D’Cristofaro y Jeremías Latuf. Como invitados estarán los locales de Estonia y Delphoz. Los visitantes llegan con seis discos de estudio (el último es “Mecanismo de odio”) y shows en vivo de forma ininterrumpida desde 2003 en todo el país, Chile, Uruguay y México. Fueron teloneros de Ozzy Osbourne, Judas Priest, Motörhead, Megadeth, Anthrax, Deftones y muchos más.