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El metal de Plan Cuatro sonará en Puerto Libertad

“Mecanismo de odio” es el último disco del grupo creado en 2003 y referente del heavy.

El metal de Plan Cuatro sonará en Puerto Libertad
25 Abril 2026

Resumen para apurados

  • Plan Cuatro, referente del heavy metal nacional, se presenta hoy a las 22:00 en el Teatro Puerto Libertad para repasar su trayectoria y presentar su disco 'Mecanismo de odio'.
  • Con 23 años de carrera y giras internacionales, la banda llega con Estonia y Delphoz. El show integra una variada agenda rockera que incluye tributos y punk en locales de Tucumán.
  • La visita de una banda que teloneó a leyendas como Ozzy Osbourne jerarquiza la escena metalera regional y consolida a Puerto Libertad como un espacio clave para el género en el país.
Resumen generado con IA

El metal tendrá su gran noche hoy, desde las 22 en el Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850), con la visita de una de las bandas referentes del género en el país: Plan Cuatro (foto) llega con su potente y particular propuesta musical, consolidada con 23 años en los escenarios y conformada por Javier Compiano, Víctor Solis, Nicolás D’Cristofaro y Jeremías Latuf. Como invitados estarán los locales de Estonia y Delphoz. Los visitantes llegan con seis discos de estudio (el último es “Mecanismo de odio”) y shows en vivo de forma ininterrumpida desde 2003 en todo el país, Chile, Uruguay y México. Fueron teloneros de Ozzy Osbourne, Judas Priest, Motörhead, Megadeth, Anthrax, Deftones y muchos más.

La agenda rockera es más amplia. Con entrada gratuita, desde las 21.30 en el Bar Irlanda (Catamarca 380) estará Origen Cool, que presentará su nuevo trabajo discográfico con un homenaje especial dedicado a los excombatientes de Malvinas. Magic Music Box (José Colombres 427) recibirá a Ángeles de Acero para su tributo a AC/DC, recreando el recital de 2009 en River Plate, con The Sentinel en la apertura. En Casa Oqlta (12 de Octubre 1.037) tendrá lugar Crónicas del Punk con la presencia en vivo de Heart To Heart, Tramuyo, Barrio, Dalia Magenta y Obarrio. A las 23, Cleveland inaugurará DC Salas de Ensayo, con dirección por privado. Y desde la medianoche, con acceso libre, en José Cuervo (Miguel Lillo 352) actuará Intergalácticos con un homenaje a La Renga.

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