Las condiciones meteorológicas limitaron la acumulación de sacarosa en las cañas tucumanas

El análisis realizado por técnicos de la sección Caña de Azúcar -subprogramas: Agronomía y Mejoramiento) de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), a partir del primer muestreo prezafra de 2026, compara los contenidos sacarinos con los obtenidos en las tres campañas anteriores. En la Tabla 3 se presenta el estado madurativo de los cañaverales para la misma época en las zafras 2023, 2024 y 2025. La comparación con la campaña 2026 indica que los valores actuales se ubican levemente por debajo del promedio de este período.