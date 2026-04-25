Las condiciones meteorológicas limitaron la acumulación de sacarosa en las cañas tucumanas

Resumen para apurados
- La EEAOC informó en Tucumán que la acumulación de sacarosa en cañaverales para la zafra 2026 es inferior al promedio por condiciones climáticas adversas detectadas en el muestreo.
- Las lluvias frecuentes y la poca amplitud térmica frenaron la maduración. El análisis de variedades como TUC 03-12 muestra valores moderados, superando por poco los niveles de 2024.
- El retraso inicial en la maduración condiciona el arranque de la zafra. El sector deberá monitorear la evolución climática para optimizar el rendimiento sacarino final en la región.
El análisis realizado por técnicos de la sección Caña de Azúcar -subprogramas: Agronomía y Mejoramiento) de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), a partir del primer muestreo prezafra de 2026, compara los contenidos sacarinos con los obtenidos en las tres campañas anteriores. En la Tabla 3 se presenta el estado madurativo de los cañaverales para la misma época en las zafras 2023, 2024 y 2025. La comparación con la campaña 2026 indica que los valores actuales se ubican levemente por debajo del promedio de este período.
No obstante, el análisis interanual muestra una marcada variabilidad, con un mínimo en 2024 y un máximo en 2025. En este contexto, la campaña 2026 se posiciona dentro de un rango intermedio, reflejando condiciones de maduración moderadas en relación con la serie reciente.
En este estudio prezafra también incluye un análisis de los contenidos sacarinos de las distintas variedades de caña de azúcar que se producen en la provincia.
El análisis de los contenidos sacarinos por variedad muestra un comportamiento relativamente homogéneo entre los materiales evaluados. La variedad TUC 03-12 se destaca con los mayores valores de Pol % caña y Pureza %, lo que indica un mejor desempeño en términos de maduración (Tabla 4).
Por su parte, LCP 85-384 y TUC 95-10 presentan valores levemente inferiores y muy similares entre sí, encontrándose próximas al promedio general de la campaña (10,96% y 83,15%).
El informe prezafra muestra resultados finales que deben ser tomados en cuenta, indicando que los cañaverales de la provincia de Tucumán presentan, en términos generales, un estado de maduración levemente inferior al promedio registrado en las últimas tres campañas, lo que indica una condición inicial algo retrasada en relación con los niveles habituales para esta época del año.
Esta situación se encuentra asociada a las condiciones meteorológicas previas al muestreo, caracterizadas por la ocurrencia de precipitaciones frecuentes, elevada nubosidad y una reducida amplitud térmica diaria, factores que limitan la acumulación de sacarosa al afectar los procesos fisiológicos vinculados a la maduración.
En este contexto, la variabilidad observada entre localidades responde a la interacción de factores varietales, edáficos, de manejo y ambientales, considerando además que los cañaverales se encuentran aún en una fase activa de maduración.