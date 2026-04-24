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Cano pidió esclarecer la muerte de un joven en Simoca y reclamó más controles en comisarías

El legislador reiteró la necesidad de avanzar en herramientas que garanticen transparencia y recordó un proyecto presentado para implementar videovigilancia en dependencias policiales.

MEDIDA. Personal del Equipo Científico de Investigación Fiscal realizó un allanamiento en la comisaría de Simoca. MEDIDA. Personal del Equipo Científico de Investigación Fiscal realizó un allanamiento en la comisaría de Simoca.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El legislador José Cano exigió celeridad para esclarecer la muerte de un joven en la comisaría de Simoca, Tucumán, ocurrida recientemente bajo custodia del Estado provincial.
  • Tras allanamientos del ECIF, Cano recordó su proyecto de videovigilancia obligatoria en alcaidías para prevenir violencia institucional y garantizar transparencia en los operativos.
  • Este pedido presiona por reformas en la seguridad pública, buscando que la tecnología y mayores controles institucionales eviten abusos y protejan la integridad de los detenidos.
Resumen generado con IA

El legislador José Cano se refirió al fallecimiento de un joven en la ciudad de Simoca y expresó su preocupación por el hecho, al tiempo que solicitó que se investigue con celeridad y se esclarezca lo sucedido.

“Es un hecho muy doloroso. Acompañamos a la familia en este momento y esperamos que la Justicia pueda esclarecer lo ocurrido con total claridad. Necesitamos fuerzas de seguridad cada vez más capacitadas y profesionales”, sostuvo.

En ese sentido, Cano remarcó que cuando una persona se encuentra bajo custodia del Estado deben existir todas las garantías necesarias para resguardar su integridad. “En estos casos no puede haber dudas”, afirmó.

Asimismo, recordó que en diciembre presentó un proyecto de ley que propone la incorporación de sistemas de videovigilancia en comisarías y alcaidías de la provincia, con el objetivo de prevenir situaciones de violencia y generar registros claros ante cualquier hecho.

La iniciativa contempla la instalación de cámaras en espacios comunes, con protocolos de acceso, resguardo de imágenes y respeto por la privacidad, como herramienta para fortalecer los controles institucionales.

“La mayoría de los policías cumple su función con compromiso. Por eso, más controles y transparencia también son herramientas para proteger a quienes hacen bien su trabajo”, agregó.

Finalmente, Cano advirtió que este tipo de situaciones no pueden naturalizarse y subrayó la importancia de avanzar en medidas concretas que fortalezcan las instituciones. “Necesitamos organismos más transparentes para cuidar a la sociedad y evitar abusos”, concluyó.

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