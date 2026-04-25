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Jornada Cañera CREA NOA 2026: producción y desafíos
Jornada Cañera CREA NOA 2026: producción y desafíos
25 Abril 2026

Resumen para apurados

  • Más de 300 expertos y productores debatieron el 23 de abril en la Sociedad Rural de Tucumán sobre la campaña sucroalcoholera en la Jornada Cañera CREA NOA 2026.
  • La actividad incluyó análisis de nutrición de suelos con el INTA y la Eeaoc, junto con proyecciones de mercado del Centro Azucarero Argentino y nuevas tecnologías de canterización.
  • Líderes de ingenios como Ledesma y Los Balcanes trazaron el nuevo escenario industrial. Se busca optimizar rendimientos y sostenibilidad frente a los desafíos productivos actuales.
Resumen generado con IA

Con una concurrencia que superó los 300 inscriptos, el jueves 23 de abril se llevó a cabo la Jornada Cañera CREA Región NOA 2026. El evento, que reunió a destacados técnicos y productores de la provincia, se desarrolló en las instalaciones de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT) y fue el espacio de referencia para el intercambio de conocimiento en el sector sucroalcoholero. La jornada inició con la presentación de los resultados productivos de los miembros CREA, brindando un panorama real de la campaña actual. Uno de los bloques técnicos más destacados fue el panel sobre manejo nutricional, donde expertos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), junto con asesores de empresas privadas y del Proyecto Nutrición de CREA, analizaron estrategias para optimizar el rendimiento bajo una mirada crítica y técnica, y la importancia de evaluar la realidad de cada lote, teniendo en cuenta los distintos factores, entre ellos, el ambiente. La actividad incluyó otro bloque clave para la sostenibilidad: el uso del canterizador. Esta tecnología fue presentada como una herramienta esencial para la preparación de suelos. Luego, Jorge Feijóo, titular del Centro Azucarero Argentino (CAA), expuso sobre los antecedentes y las proyecciones de la agroindustria nacional, brindando datos clave del mercado. En el cierre, se realizó el panel “Nuevo escenario industrial”. Referentes de los grupos Budeguer, Ledesma, Los Balcanes e Ingenios del Tucumán intercambiaron visiones sobre los desafíos del sector.


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