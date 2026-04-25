“Legado 2026”, para emprendimientos de impacto social

La cita está abierta y se podrá postular hasta el 31 de mayo, con el objetivo de identificar proyectos con potencial de crecimiento y capacidad de generar impacto real. Como novedad, en su edición 2026 Legado amplía su alcance más allá del Cono Sur e incorpora nuevos países de la región. La convocatoria estará abierta para startups de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, y se expande a mercados como Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Perú, consolidando su posicionamiento como una iniciativa regional para impulsar la innovación con impacto social en América latina.