“Legado 2026”, para emprendimientos de impacto social

Resumen para apurados
- La Fundación Bayer y Endeavor lanzaron "Legado 2026", una convocatoria para startups de salud y alimentación en 10 países de Latinoamérica, abierta hasta el 31 de mayo.
- El programa busca startups con validación inicial para escalar soluciones en agricultura y seguridad alimentaria. Esta edición expande su alcance regional desde el Cono Sur.
- La iniciativa busca cerrar la brecha entre innovación y crecimiento mediante mentorías, abordando desafíos estructurales de salud y sostenibilidad en toda América Latina.
Bayer lanza “Legado 2026”, una iniciativa focalizada en startups que tengan como objetivo transformar la salud y la alimentación en América latina.
El proyecto, impulsado por la Fundación Bayer, en alianza estratégica con Endeavor a nivel regional, abrió su convocatoria para emprendimientos de impacto social que ya tengan validación inicial y busquen escalar soluciones en salud, en agricultura y en seguridad alimentaria.
En América latina, los desafíos en acceso a la salud, a la producción de alimentos y a la sostenibilidad siguen siendo estructurales. En ese contexto, las startups empiezan a ocupar un rol cada vez más relevante: transformar problemas complejos en soluciones concretas y escalables.
Con ese foco, Bayer lanzó una nueva edición de “Legado 2026”, su programa regional orientado a impulsar emprendimientos de impacto en áreas clave para el desarrollo de la región.
La cita está abierta y se podrá postular hasta el 31 de mayo, con el objetivo de identificar proyectos con potencial de crecimiento y capacidad de generar impacto real. Como novedad, en su edición 2026 Legado amplía su alcance más allá del Cono Sur e incorpora nuevos países de la región. La convocatoria estará abierta para startups de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, y se expande a mercados como Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Perú, consolidando su posicionamiento como una iniciativa regional para impulsar la innovación con impacto social en América latina.
“En la región vemos talento emprendedor con una enorme capacidad para resolver desafíos estructurales, pero muchas veces con barreras para escalar. Legado nace justamente para cerrar esa brecha: conectar innovación con oportunidades reales de crecimiento e impacto. Para Bayer, la innovación colaborativa es clave para abordar desafíos como la salud y la seguridad alimentaria, por eso nuestros equipos se involucran activamente acompañando a las startups con mentoría y acceso a redes”, explicó Camila Reid, líder de Innovación Social de Bayer Cono Sur.
“Desde la Fundación Bayer trabajamos para impulsar soluciones que no solo sean innovadoras, sino que también puedan sostenerse en el tiempo y llegar a más personas. Ese es el verdadero desafío de la innovación social hoy”, agregó.