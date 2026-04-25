Cañaverales muestran un estado madurativo inferior al de 2025

Resumen para apurados
- La EEAOC detectó en Tucumán niveles de maduración de caña de azúcar inferiores a 2025, tras el primer muestreo prezafra de abril de 2026 en 27 localidades de la provincia.
- Técnicos analizaron las variedades más cultivadas en tres zonas geográficas. Los menores valores de sacarosa se vinculan a un clima menos propicio respecto al ciclo anterior.
- Esta merma en la calidad sacarina inicial condicionará los rendimientos fabriles de la zafra. Se prevé que el sector industrial ajuste sus planes de molienda ante este escenario.
Entre los días 13 y 14 de abril, personal técnico de la sección Caña de Azúcar -subprogramas: Agronomía y Mejoramiento- de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) realizó el primer muestreo prezafra correspondiente a 2026, con el objetivo de evaluar el estado madurativo de los cañaverales de Tucumán, previo al inicio de la zafra.
En distintas localidades representativas del área cañera se determinaron los niveles sacarinos de las tres principales variedades cultivadas en Tucumán. Se evaluaron los cañaverales de diferentes niveles productivos y en edades de cañas socas de las variedades comerciales: LCP 85-384, TUC 03-12 y TUC 95-10, seleccionadas por representar el espectro varietal predominante de la provincia, que actualmente supera el 80% de la superficie cultivada. Se muestrearon 27 localidades agrupadas en tres zonas geográficas de la provincia: noreste, centro y sur.
Las muestras -recolectadas en forma aleatoria- fueron peladas, correctamente despuntadas y procesadas dentro de las 24 horas de cosechadas. La molienda se realizó en el trapiche experimental (60% de capacidad de extracción) de la sección Química de Productos Agroindustriales de la Eeaoc, y posteriormente se obtuvieron los valores de Pol % caña y la Pureza % del jugo.
No se expresan en valores de rendimiento fabril, ya que estos dependen de la eficiencia industrial de cada ingenio.
Luego se realizaron determinaciones para conocer los contenidos sacarinos en distintas localidades.
En la Tabla 1 se muestran los indicadores del estado madurativo de los cañaverales determinados en esta oportunidad, agrupados en tres zonas geográficas que incluyen las 27 localidades. La figura da cuenta de que los cañaverales evidencian un avance en su proceso de maduración en relación a las condiciones meteorológicas registradas en los días previos al muestreo. Las regiones centro y sur exhiben mayores niveles de madurez, tanto en Pol % caña como en Pureza%, manteniendo un patrón regional similar al de campañas anteriores. No obstante, el promedio general de Pol % caña y Pureza % resultó inferior al de la campaña 2025 (12,08% y 86,13%, respectivamente).
Caídas porcentuales
Los contenidos sacarinos comparativos de las regiones cañeras, campañas 2025-2026, también fueron analizados.
La comparación entre las campañas 2025 y 2026 evidencia una disminución generalizada en los niveles de maduración en todas las regiones cañeras de Tucumán.
En la región centro, los valores de pol % pasaron de un 12,75% en 2025 a un 11,56% en 2026, manteniéndose como la zona de mayor nivel de madurez, aunque con una reducción significativa.
En las regiones noreste y sur, mostraron un comportamiento similar, con una disminución de un 1,09% y de un 0,98%, respectivamente.
Esta disminución en los contenidos sacarinos se asocia a condiciones meteorológicas menos favorables para la maduración en comparación con el año anterior, afectando de manera similar a todas las regiones evaluadas. (Tabla 2).