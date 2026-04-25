Cañaverales muestran un estado madurativo inferior al de 2025

En la Tabla 1 se muestran los indicadores del estado madurativo de los cañaverales determinados en esta oportunidad, agrupados en tres zonas geográficas que incluyen las 27 localidades. La figura da cuenta de que los cañaverales evidencian un avance en su proceso de maduración en relación a las condiciones meteorológicas registradas en los días previos al muestreo. Las regiones centro y sur exhiben mayores niveles de madurez, tanto en Pol % caña como en Pureza%, manteniendo un patrón regional similar al de campañas anteriores. No obstante, el promedio general de Pol % caña y Pureza % resultó inferior al de la campaña 2025 (12,08% y 86,13%, respectivamente).