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Se registró un récord de exportaciones para la última década

Todas las regiones productivas del país están representadas en esta matriz. El azúcar creció un 43%, respecto de 2025.

Se registró un récord de exportaciones para la última década
25 Abril 2026

Resumen para apurados

  • La Secretaría de Agricultura informó que 10 complejos productivos argentinos alcanzaron volúmenes récord de exportación en el primer bimestre del año, la mayor cifra en una década.
  • El crecimiento fue impulsado por incrementos en trigo (+92%), girasol (+249%) y forrajeras (+132%). Los productos llegaron a mercados clave como Brasil, China, EE. UU. e India.
  • Este hito refleja una sólida diversificación de productos y mercados globales, fortaleciendo la competitividad de todas las regiones productivas y la agroindustria nacional.
Resumen generado con IA

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que, en el primer bimestre del año, 10 complejos productivos de relevancia para todas las regiones del país lograron volúmenes récord de exportaciones para los últimos 10 años, de acuerdo a datos analizados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

En función del volumen exportado, y respecto de 2025, se destacan los complejos (que incluyen productos primarios y sus derivados) de: Trigo (+92%); Cebada (+32%); Girasol (+249%); Pesca y Acuicultura (+14%); Forrajeras (+132%); Azúcar (+43%); Productos lácteos (+19%); Apicultura (+60%); Ovinos (+38%) y Aromáticas y especias (+30%).

Los productos dentro de cada complejo que explican estos incrementos son: en el caso del trigo, el aumento de la venta de granos que casi duplicaron las exportaciones respecto de 2025; en la pesca, el crecimiento se debe a un aumento de las ventas de moluscos y crustáceos; en la cebada, los granos y la malta; en el caso de girasol el crecimiento se dio en semillas, aceites y subproductos; en forrajeras por las ventas de alfalfa y otras forrajeras; en los lácteos los aumentos se observaron en leche en polvo y quesos; en ovinos por la lana y la carne; y en aromáticas por los incrementos de orégano y semillas de coriandro.

Las exportaciones tuvieron distintos de destino de venta, de acuerdo a la cadena analizada. La miel se exportó a Estados Unidos, Alemania y España. El azúcar tuvo como destino Chile y Estados Unidos. Las aromáticas y especias, Sri Lanka, Brasil y Chile. La cebada fue a Arabia Saudita, Brasil y Jordania. Las forrajeras fueron a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y China. El girasol se exportó a India, Países Bajos y Bulgaria. Los productos lácteos se destinaron a Brasil y Argelia. Los ovinos se exportaron a China, Italia y Turquía. Los productos de la pesca a China, España y Tailandia y el trigo a Vietnam, Bangladesh e Indonesia.

El análisis evidencia una diversificación de mercados y productos, consolidando el posicionamiento de la agroindustria argentina en el mundo. Todas las regiones productivas del país están representadas en esta matriz exportadora, lo que refuerza la competitividad y el alcance global del sector.

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