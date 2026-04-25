Se registró un récord de exportaciones para la última década

Los productos dentro de cada complejo que explican estos incrementos son: en el caso del trigo, el aumento de la venta de granos que casi duplicaron las exportaciones respecto de 2025; en la pesca, el crecimiento se debe a un aumento de las ventas de moluscos y crustáceos; en la cebada, los granos y la malta; en el caso de girasol el crecimiento se dio en semillas, aceites y subproductos; en forrajeras por las ventas de alfalfa y otras forrajeras; en los lácteos los aumentos se observaron en leche en polvo y quesos; en ovinos por la lana y la carne; y en aromáticas por los incrementos de orégano y semillas de coriandro.