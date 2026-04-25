Expertos de la Eeaoc mostraron resultados de ensayos de soja y maíz

Al final de la jornada, desde la sección Suelos y Nutrición Vegetal, Gonzalo Robledo abordo la parte nutricional del maíz en relación a las características ambientales de esta campaña. Robledo mencionó que la frecuencia e intensidad de las precipitaciones produjeron una clorosis en las hojas inferiores, signo claro de la falta de Nitrógeno por lixiviación, en consecuencia, la planta de maíz entra en un proceso de removilización, trasladando los nutrientes desde sus hojas más viejas hacia las zonas de crecimiento, que termina penalizando el potencial de rinde del cultivo. En estos ensayos se comparó la respuesta del maíz según el paquete de fertilización aplicado bajo las condiciones de esta campaña, considerándose un testigo sin fertilizar, una fertilización fosfatada solamente, una combinación de P y S, un tratamiento con P+S+N, otro tratamiento donde se agregó un arrancador a la siembra, y, por último, un tratamiento con todo lo anterior más un micronutriente (Zinc). Los tratamientos que recibieron fertilización nitrogenada arrojaron los valores más altos de SPAD (cercanos a 700 unidades Spad), confirmando una mayor eficiencia fotosintética. Por tal motivo, Robledo dejó en claro que, en aquellas campañas con muy buenas condiciones hídricas, la disponibilidad de nutrientes y el uso de micronutrientes como el Zinc son la llave para acortar las brechas de rendimiento en el cultivo de maíz en nuestra región.