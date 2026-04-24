Dólar hoy: la cotización oficial subió $30 en la semana y superó los $1.400 en el Banco Nación

Resumen para apurados
- El dólar oficial en Argentina subió $30 esta semana, cerrando a $1.420 en el Banco Nación ante una mayor demanda de cobertura en el mercado cambiario nacional.
- El alza llevó la cotización a niveles de marzo. Se dio en un marco de alta liquidación del agro e ingreso de divisas por deuda corporativa, con un volumen de U$S 954,5 millones.
- El ajuste busca equilibrar el mercado ante proyecciones de inflación. La paridad con el dólar blue en $1.420 elimina la brecha, marcando el rumbo financiero del resto del año.
El dólar oficial sumó cinco unidades, para concluir a $1.420 para la venta, según las pantallas del Banco Nación. Así, el billete minorista se encareció $30 durante la semana, para volver a operarse en el nivel del 30 de marzo.
En paralelo, la cotización mayorista se negoció en alza, ante una mayor demanda por cobertura observada por los operadores, aun dado un gran volumen de operaciones, que alcanzó los U$S954,5 millones. Este movimiento se da en una etapa que concentra mayores liquidaciones por exportaciones del agro en conjunto con un fuerte flujo de divisas que ingresan a la plaza por la emisión de deuda corporativa y provincial.
El mayorista ganó $7,50, a $1.399,50, un máximo desde el 13 de marzo. Sin embargo, el tipo de cambio oficial conserva un descenso de $55,50 en lo que va de 2026. A lo largo de la última semana el dólar comercial ascendió $35.
Por su parte, el Banco Central estableció una banda superior de su esquema cambiario en los $1.693,51, cifra que dejó al dólar mayorista a $294,01 de esa referencia.
En el mercado informal, el dólar "blue" quedó operado sin variantes a $1.420 para la venta, mientras que las agencias informales tomaron los billetes ofrecidos a $1.400, esto es 30 pesos o 2,2% más que los $1.370 en las entidades bancarias.