Dólar hoy: la cotización oficial subió $30 en la semana y superó los $1.400 en el Banco Nación

En paralelo, la cotización mayorista se negoció en alza, ante una mayor demanda por cobertura observada por los operadores, aun dado un gran volumen de operaciones, que alcanzó los U$S954,5 millones. Este movimiento se da en una etapa que concentra mayores liquidaciones por exportaciones del agro en conjunto con un fuerte flujo de divisas que ingresan a la plaza por la emisión de deuda corporativa y provincial.