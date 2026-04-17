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Tucumán Central viaja a Corrientes con el "11" confirmado y un sorpresivo cambio táctico

Con el regreso de Maximiliano Martínez a la defensa y una apuesta estratégica que adelanta a Ezequiel Martínez al medio campo, Arrieta tendría decidido el equipo para enfrentar a Boca Unidos.

PARADA DE RIESGO. El entrenador Walter Arrieta define el equipo titular antes de viajar a Corrientes para enfrentar a Boca Unidos este domingo. PARADA DE RIESGO. El entrenador Walter Arrieta define el equipo titular antes de viajar a Corrientes para enfrentar a Boca Unidos este domingo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán Central confirmó su equipo para enfrentar a Boca Unidos este domingo a las 11 en Corrientes por la quinta fecha del Federal A, buscando un triunfo clave como visitante.
  • El DT Walter Arrieta incluyó a Maximiliano Martínez por el suspendido Collante y adelantó a Ezequiel Martínez al mediocampo para ganar profundidad táctica y equilibrio defensivo.
  • Con el margen de error reducido, el equipo tucumano apuesta a la disciplina táctica para escalar posiciones en un torneo parejo y consolidar su estructura en el carril izquierdo.
Resumen generado con IA

El margen de error se achica y la exigencia sube. Tucumán Central ya tiene la mente puesta en lo que será el duro compromiso de este domingo, desde las 11, frente a Boca Unidos en Corrientes. Por la quinta fecha del Federal A, el conjunto tucumano buscará traerse algo de una cancha siempre complicada, y para ello, el cuerpo técnico decidió meter mano en la estructura del "11" inicial.

Tras la última sesión matutina realizada en el estadio, se confirmó que el equipo tendrá una variante obligada y un reordenamiento táctico en la banda izquierda. Maximiliano Martínez pegará la vuelta a la titularidad para ocupar el lateral izquierdo, ocupando el vacío que deja el suspendido Brahian Collante. Este movimiento genera un efecto dominó: Ezequiel Martínez dejará la defensa para adelantarse unos metros y posicionarse como volante por ese mismo sector, buscando darle mayor profundidad y equilibrio al carril.

Con este panorama, los "11" elegidos para saltar al césped en Corrientes son: Daniel Moyano; Ramiro Alderete, Agustín Smith, Nahuel Duarte y Martínez; Matías Smith, Matías Perdigón, César Abregú y Ezequiel Martínez; Benjamín Ruiz Rodríguez y Daniel Gómez.

En el banco de relevos, esperando su oportunidad, estarán: Tomás García, Lautaro Herrera, Franco Barrera, Damián Ovejero, Lucas Sánchez, Guillermo Abregú, Carlos Juárez, Valentín Montenegro y Felipe Estrada.

La delegación, compuesta por estos 20 futbolistas, emprenderá el viaje este viernes a las 18 horas. El plantel partirá con la ilusión renovada y la premisa clara de que, en un torneo tan parejo como el Federal A, la disciplina táctica y el aprovechamiento de las bandas serán fundamentales para traerse un resultado positivo del Litoral.

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