Tucumán Central viaja a Corrientes con el "11" confirmado y un sorpresivo cambio táctico

El margen de error se achica y la exigencia sube. Tucumán Central ya tiene la mente puesta en lo que será el duro compromiso de este domingo, desde las 11, frente a Boca Unidos en Corrientes. Por la quinta fecha del Federal A, el conjunto tucumano buscará traerse algo de una cancha siempre complicada, y para ello, el cuerpo técnico decidió meter mano en la estructura del "11" inicial.