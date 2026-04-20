Tucumán Central recupera piezas importantes de cara al duelo ante Sarmiento de Resistencia

Tucumán Central quiere dar vuelta la página rápidamente tras la caída en Corrientes y reencontrarse con la victoria en condición de local. Ese es el objetivo inmediato del equipo dirigido por Walter Arrieta, que este domingo desde las 16 recibirá a Sarmiento de Resistencia, en el marco de la sexta fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A.