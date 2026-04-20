Tucumán Central recupera piezas importantes de cara al duelo ante Sarmiento de Resistencia
Con el retorno de Brahian Collante, Franco Barrera y Damián Ovejero, el equipo de Walter Arrieta se prepara para recibir este domingo a Sarmiento de Resistencia. El "Rojo" de Villa Alem busca su tercer triunfo en casa para meterse en zona de clasificación.
Resumen para apurados
- Tucumán Central recibirá a Sarmiento de Resistencia este domingo en Villa Alem para buscar un triunfo clave que lo meta en zona de clasificación tras su reciente caída en Corrientes.
- El DT Walter Arrieta recupera al goleador Brahian Collante tras su sanción y a los defensores Barrera y Ovejero, recuperados de un cuadro gripal para esta sexta fecha del Federal A.
- El duelo es vital por la paridad de la Zona 2: una victoria posicionará al equipo tucumano en los puestos de vanguardia, mientras que una derrota complicaría sus chances de avanzar.
Tucumán Central quiere dar vuelta la página rápidamente tras la caída en Corrientes y reencontrarse con la victoria en condición de local. Ese es el objetivo inmediato del equipo dirigido por Walter Arrieta, que este domingo desde las 16 recibirá a Sarmiento de Resistencia, en el marco de la sexta fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A.
El conjunto tucumano llega a este compromiso con la necesidad de hacerse fuerte en casa, un aspecto clave en un grupo que muestra una marcada paridad en las posiciones. Una victoria le daría la posibilidad de ingresar en zona de clasificación, además de alcanzar la tercera alegría como local en el torneo.
Para este partido, Arrieta contará con varias buenas noticia. Por un lado, tendrá el regreso de su goleador en lo que va del certamen, Brahian Collante, quien ya cumplió la sanción que lo marginó en la fecha anterior y volverá a estar a disposición del cuerpo técnico.
A esto se suma la recuperación de dos piezas importantes en la defensa: Franco Barrera y Damián Ovejero, quienes no habían viajado en la última presentación debido a un cuadro gripal. Ambos jugadores suelen ser variantes habituales en la estructura del equipo y su disponibilidad amplía las opciones del entrenador en un tramo importante del campeonato.
En la previa del encuentro, el preparador físico Sebastián del Carril explicó parte de la planificación semanal del plantel: “La idea es llegar al domingo con más recuperación después del viaje a Corrientes. Hoy entrenan los que no jugaron y parte de los suplentes, que van a actuar este martes como locales ante Atlético Concepción por la Liga Tucumana”.
De esta manera, el cuerpo técnico busca equilibrar cargas físicas en un calendario ajustado, donde la seguidilla de partidos exige rotación y cuidado en la preparación.
Los futbolistas titulares, en tanto, volverán a los entrenamientos el martes por la mañana, ya con la mente puesta en Sarmiento de Resistencia.
En una zona sumamente pareja, los números reflejan la paridad existente entre los equipos: un triunfo puede catapultar a los primeros puestos, mientras que una derrota puede significar un retroceso importante en la tabla. En ese contexto, cada punto comienza a tener un valor determinante.
Tucumán Central lo sabe y por eso este partido aparece como una oportunidad clave para recuperar confianza, hacerse fuerte en casa y volver a prenderse en la pelea por la clasificación.