Tucumán Central: Arrieta apuesta a la continuidad y exige autocrítica de cara al duelo frente a Sarmiento de Resistencia

La semana de trabajo dejó señales claras. Walter Arrieta repitió el mismo equipo en los ensayos del miércoles y jueves, y todo indica que apostará por la continuidad. Pero más allá de lo táctico, el entrenador de Tucumán Central hizo foco en lo conceptual: reunió a todo el plantel y fue directo en su mensaje. “Hay que ser autocríticos y aprender de los errores”, remarcó, en una charla que apuntó a sostener la concentración y no relajarse.