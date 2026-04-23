Tucumán Central: Arrieta apuesta a la continuidad y exige autocrítica de cara al duelo frente a Sarmiento de Resistencia
Con la mira puesta en seguir haciéndose fuerte en casa, el "Rojo" de Villa Alem intensifica su preparación de cara al compromiso que tendrá este sábado, desde las 16, frente al "Decano" chaqueño por la sexta fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A.
Resumen para apurados
- Walter Arrieta confirmó el equipo de Tucumán Central que recibirá a Sarmiento de Resistencia este sábado a las 16 en Villa Alem, buscando fortalecerse en el Torneo Federal A.
- Tras repetir formación en los ensayos, Arrieta incluyó el regreso de Brahian Collante y exigió autocrítica al plantel para corregir errores tácticos y mantener la concentración.
- La apuesta por la continuidad busca consolidar una base sólida en la categoría. El resultado ante el conjunto chaqueño definirá la evolución del equipo en la Zona 2 del certamen.
La semana de trabajo dejó señales claras. Walter Arrieta repitió el mismo equipo en los ensayos del miércoles y jueves, y todo indica que apostará por la continuidad. Pero más allá de lo táctico, el entrenador de Tucumán Central hizo foco en lo conceptual: reunió a todo el plantel y fue directo en su mensaje. “Hay que ser autocríticos y aprender de los errores”, remarcó, en una charla que apuntó a sostener la concentración y no relajarse.
En lo futbolístico, la principal novedad es el regreso de Brahian Collante, quien cumplió su fecha de suspensión y volverá a ser titular. Su ingreso por el sector izquierdo del mediocampo genera un reordenamiento: Ezequiel Martínez retrocederá al lateral, mientras que Maximiliano Martínez quedaría como alternativa en el banco.
De no mediar cambios en la última práctica, los once que saldrían a la cancha serían: Daniel Moyano; Ramiro Alderete, Agustín Smith, Nahuel Duarte y Ezequiel Martínez; Matías Smith, César Abregú, Matías Perdigón y Brahian Collante; Benjamín Ruiz Rodríguez y Daniel Gómez.
En la práctica de fútbol, los titulares volvieron a responder. Se impusieron a los suplentes con goles de Ruiz Rodríguez y Collante, en un trabajo de más de 30 minutos en el que Arrieta detuvo la acción en varias oportunidades para ajustar movimientos y reforzar indicaciones. A un costado del campo, el DT siguió de cerca cada detalle, mientras Sergio Décima arengaba y Damián Valdez trabajaba con otro grupo.
El equipo alternativo también tuvo protagonismo. Formó con Néstor Tonini; Kevin Romero, Lautaro Herrera, Fabricio Bedmar —aún a la espera de la habilitación desde Brasil— y Maximiliano Martínez; Guillermo Abregú, Lucas Sánchez, Carlos Juárez y Joaquín Perea; Valentín Montenegro y Felipe Estrada.
En cuanto a los jugadores que venían tocados, Franco Barrera trabajó de manera diferenciada, mientras que Víctor Castaño y Francisco Gramajo realizaron tareas de gimnasio. Además, se confirmó la salida de Damián Ovejero, quien continuará su carrera en Argentinos del Norte.
Paralelamente, varios jugadores se sumaron a los juveniles y formaron parte de la delegación que viajó a Villa 9 de Julio para visitar a Sportivo Guzmán por la Liga Tucumana. Entre ellos estuvieron Tomás García, Julio Escobar, Patricio Krupoviesa —quien volvió a hacer fútbol tras una tendinitis—, Gabriel Ríos, Mauricio Bustos y Sebastián Argañaraz.
La jornada en Villa Alem concluyó pasadas las 17. Luego, los jugadores realizaron tareas de recuperación e hidratación bajo la supervisión de la nutricionista Carmen Moreno, mientras el cuerpo técnico ultimaba detalles de cara al duelo de este sábado.
Con una base que se consolida, variantes que responden y un mensaje claro desde el cuerpo técnico, Tucumán Central se prepara para un nuevo desafío en su aventura por el Federal A. La continuidad futbolística se combina con la exigencia interna: mantener los pies sobre la tierra, corregir errores y seguir creciendo en una categoría que no da margen para distracciones.