Secciones
EconomíaNoticias económicas

Cuatro de cada 10 argentinos buscan un segundo trabajo porque no llegan a fin de mes

Un informe revela que la mayoría de quienes buscan empleo ya tiene trabajo, pero no logra cubrir sus gastos.

Empleo en Argentina. Empleo en Argentina.
Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • En Argentina, un informe de la consultora Delfos reveló que el 43% de las personas busca un segundo empleo en abril porque sus ingresos actuales no cubren sus gastos básicos.
  • El 52% de los encuestados no llega a fin de mes, la cifra más alta registrada. Un 83% vive en vulnerabilidad económica ante la pérdida sostenida del poder adquisitivo del salario.
  • La tendencia muestra un cambio en la dinámica laboral: el problema ya no es solo la falta de empleo, sino la insuficiencia de los sueldos, afectando incluso a jubilados y privados.
Resumen generado con IA

La mayoría de los hogares argentinos enfrenta crecientes dificultades para sostener su economía diaria. Un relevamiento nacional de la consultora Delfos revela que solo una porción reducida de la población logra cubrir sus gastos y generar algún ahorro, mientras que una proporción significativa directamente no alcanza a fin de mes o lo hace sin margen.

Según el informe, en abril el 52% de los argentinos aseguró que no logra cubrir sus gastos mensuales, el nivel más alto registrado por la serie. A este grupo se suma un 31% que llega “con lo justo”, lo que amplía el universo de personas con ingresos ajustados y sin capacidad de afrontar imprevistos. En contraste, apenas el 17% manifestó poder ahorrar.

Desde la consultora señalaron que, si se considera tanto a quienes no llegan a fin de mes como a quienes apenas lo logran, el 83% de la población se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica. Este escenario, indicaron, refleja una presión sostenida sobre los ingresos y un deterioro progresivo del poder adquisitivo, consignó el sitio Infobae. 

El estudio también advierte que, tras una leve mejora a comienzos de 2026, la proporción de personas con dificultades para cubrir sus gastos volvió a aumentar en los últimos meses. En abril, el indicador trepó al 52%, luego de ubicarse en 49% en marzo y 40% en febrero, consolidando una tendencia ascendente.

En paralelo, otro relevamiento de la misma consultora muestra que el problema no se limita al acceso al empleo, sino a la insuficiencia de los ingresos. El 43% de los encuestados afirmó estar buscando trabajo, pero en la mayoría de los casos se trata de personas que ya tienen una ocupación y necesitan sumar una fuente adicional para sostener su nivel de vida.

“Le preguntamos a los argentinos si están buscando trabajo y un 43% respondió afirmativamente. Pero no porque no tienen trabajo, sino porque no le alcanzan los ingresos de su trabajo actual”, indica el informe, que describe un cambio en la dinámica laboral impulsado por la pérdida de poder de compra.

Solo el 20% aseguró no necesitar un ingreso extra, mientras que el resto se reparte entre quienes no participan del mercado laboral o están dedicados a otras actividades. En este contexto, casi la mitad de los consultados (49%) calificó su situación económica como mala, en línea con las dificultades para cubrir gastos básicos.

El análisis subraya que el deterioro no solo se expresa en la cantidad de empleo disponible, sino en su calidad y en su capacidad de sostener el consumo. “El problema no pasa únicamente por el acceso al empleo, sino por su capacidad de cubrir las necesidades básicas”, señala el documento.

El informe también detalla que la búsqueda de un segundo ingreso atraviesa a distintos sectores. Entre quienes intentan complementar sus recursos predominan trabajadores independientes y empleados del sector privado, aunque también aparecen jubilados, que representan el 14% de ese grupo.


Temas Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Qué cambia con la digitalización en la compra y venta de autos?

¿Qué cambia con la digitalización en la compra y venta de autos?

Tarjeta Alimentar: fechas estimativas de cobro para mayo

Tarjeta Alimentar: fechas estimativas de cobro para mayo

¿Por qué el Banco Nación bajó el scoring para los créditos hipotecarios?: el análisis de un especialista

¿Por qué el Banco Nación bajó el scoring para los créditos hipotecarios?: el análisis de un especialista

En la práctica, está prohibida la comercialización de carne de burro, afirmó el secretario de Producción de Tucumán

"En la práctica, está prohibida la comercialización de carne de burro", afirmó el secretario de Producción de Tucumán

Los argentinos comen cinco kilos menos de carne vacuna por año y se vuelcan al cerdo

Los argentinos comen cinco kilos menos de carne vacuna por año y se vuelcan al cerdo

Lo más popular
Paro bancario de abril: cuándo será y qué servicios se verán afectados
1

Paro bancario de abril: cuándo será y qué servicios se verán afectados

¿Un castigo histórico? Estados Unidos analiza dejar de respaldar a Reino Unido en la disputa por Islas Malvinas
2

¿Un castigo histórico? Estados Unidos analiza dejar de respaldar a Reino Unido en la disputa por Islas Malvinas

Quedó habilitado el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán
3

Quedó habilitado el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán

Imputaron a un alumno por presuntas amenazas: qué se dice en los pasillos de la Facultad de Psicología
4

Imputaron a un alumno por presuntas amenazas: qué se dice en los pasillos de la Facultad de Psicología

La recolección de naranjas que sorprendió a los tucumanos: quejas de vecinos y la defensa de la Municipalidad capitalina
5

La recolección de naranjas que sorprendió a los tucumanos: quejas de vecinos y la defensa de la Municipalidad capitalina

Ranking notas premium
Pelli rechaza el juicio abreviado para Pichón Segura y pide una pena de prisión efectiva
1

Pelli rechaza el juicio abreviado para "Pichón" Segura y pide una pena de prisión efectiva

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?
2

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?

Legislatura: buscan quitar la “excesiva onerosidad” en operaciones inmobiliarias
3

Legislatura: buscan quitar la “excesiva onerosidad” en operaciones inmobiliarias

Estudiante de Psicología imputado por amenazas: “Él es un pan de Dios, pero lo que hizo fue una broma de mal gusto”
4

Estudiante de Psicología imputado por amenazas: “Él es un pan de Dios, pero lo que hizo fue una broma de mal gusto”

Molinuevo pintado de violeta, Pergolini sobre Roque Álvarez y la charla del Mellizo
5

Molinuevo "pintado" de violeta, Pergolini sobre Roque Álvarez y la charla del "Mellizo"

Más Noticias
Estudiante de Psicología imputado por amenazas: “Él es un pan de Dios, pero lo que hizo fue una broma de mal gusto”

Estudiante de Psicología imputado por amenazas: “Él es un pan de Dios, pero lo que hizo fue una broma de mal gusto”

Imputaron a un alumno por presuntas amenazas: qué se dice en los pasillos de la Facultad de Psicología

Imputaron a un alumno por presuntas amenazas: qué se dice en los pasillos de la Facultad de Psicología

Paro bancario de abril: cuándo será y qué servicios se verán afectados

Paro bancario de abril: cuándo será y qué servicios se verán afectados

¿Un castigo histórico? Estados Unidos analiza dejar de respaldar a Reino Unido en la disputa por Islas Malvinas

¿Un castigo histórico? Estados Unidos analiza dejar de respaldar a Reino Unido en la disputa por Islas Malvinas

Quién es Peter Thiel, el aliado de Javier Milei que desembarcó en la Argentina

Quién es Peter Thiel, el aliado de Javier Milei que desembarcó en la Argentina

Banco de horas, vacaciones fraccionadas y un nuevo fondo: la reforma laboral de Milei ya está vigente

Banco de horas, vacaciones fraccionadas y un nuevo fondo: la reforma laboral de Milei ya está vigente

Quedó habilitado el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán

Quedó habilitado el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán

Legislatura: con discrepancias, dan luz verde para la reforma tributaria en Tucumán

Legislatura: con discrepancias, dan luz verde para la reforma tributaria en Tucumán

Comentarios