Cuatro de cada 10 argentinos buscan un segundo trabajo porque no llegan a fin de mes

Resumen para apurados
- En Argentina, un informe de la consultora Delfos reveló que el 43% de las personas busca un segundo empleo en abril porque sus ingresos actuales no cubren sus gastos básicos.
- El 52% de los encuestados no llega a fin de mes, la cifra más alta registrada. Un 83% vive en vulnerabilidad económica ante la pérdida sostenida del poder adquisitivo del salario.
- La tendencia muestra un cambio en la dinámica laboral: el problema ya no es solo la falta de empleo, sino la insuficiencia de los sueldos, afectando incluso a jubilados y privados.
La mayoría de los hogares argentinos enfrenta crecientes dificultades para sostener su economía diaria. Un relevamiento nacional de la consultora Delfos revela que solo una porción reducida de la población logra cubrir sus gastos y generar algún ahorro, mientras que una proporción significativa directamente no alcanza a fin de mes o lo hace sin margen.
Según el informe, en abril el 52% de los argentinos aseguró que no logra cubrir sus gastos mensuales, el nivel más alto registrado por la serie. A este grupo se suma un 31% que llega “con lo justo”, lo que amplía el universo de personas con ingresos ajustados y sin capacidad de afrontar imprevistos. En contraste, apenas el 17% manifestó poder ahorrar.
Desde la consultora señalaron que, si se considera tanto a quienes no llegan a fin de mes como a quienes apenas lo logran, el 83% de la población se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica. Este escenario, indicaron, refleja una presión sostenida sobre los ingresos y un deterioro progresivo del poder adquisitivo, consignó el sitio Infobae.
El estudio también advierte que, tras una leve mejora a comienzos de 2026, la proporción de personas con dificultades para cubrir sus gastos volvió a aumentar en los últimos meses. En abril, el indicador trepó al 52%, luego de ubicarse en 49% en marzo y 40% en febrero, consolidando una tendencia ascendente.
En paralelo, otro relevamiento de la misma consultora muestra que el problema no se limita al acceso al empleo, sino a la insuficiencia de los ingresos. El 43% de los encuestados afirmó estar buscando trabajo, pero en la mayoría de los casos se trata de personas que ya tienen una ocupación y necesitan sumar una fuente adicional para sostener su nivel de vida.
“Le preguntamos a los argentinos si están buscando trabajo y un 43% respondió afirmativamente. Pero no porque no tienen trabajo, sino porque no le alcanzan los ingresos de su trabajo actual”, indica el informe, que describe un cambio en la dinámica laboral impulsado por la pérdida de poder de compra.
Solo el 20% aseguró no necesitar un ingreso extra, mientras que el resto se reparte entre quienes no participan del mercado laboral o están dedicados a otras actividades. En este contexto, casi la mitad de los consultados (49%) calificó su situación económica como mala, en línea con las dificultades para cubrir gastos básicos.
El análisis subraya que el deterioro no solo se expresa en la cantidad de empleo disponible, sino en su calidad y en su capacidad de sostener el consumo. “El problema no pasa únicamente por el acceso al empleo, sino por su capacidad de cubrir las necesidades básicas”, señala el documento.
El informe también detalla que la búsqueda de un segundo ingreso atraviesa a distintos sectores. Entre quienes intentan complementar sus recursos predominan trabajadores independientes y empleados del sector privado, aunque también aparecen jubilados, que representan el 14% de ese grupo.