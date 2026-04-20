De la gloria continental a la apatía: el dato que deja a Atlético Tucumán en el fondo de la Primera División

El “Decano” lleva algo más de una década en Primera, pero ese período presenta una división notoria. Antes de la pandemia, el equipo se había acostumbrado a clasificarse a las Copas, e incluso había logrado llegar hasta la semifinal en la primera Copa de la Superliga, en 2019. Pero luego del confinamiento, la historia dio un giro de 180 grados. Salvo el campeonato que peleó con Lucas Pusineri, y el equipo de la dupla Orsi-Gómez que se quedó fuera de la Sudamericana por diferencia de gol, nunca volvió a estar en las peleas importantes. En los últimos dos años y medio, ya ni siquiera tuvo expectativas de clasificarse. El hincha fue bajando la exigencia y hoy parece normal que el equipo transite sin pena ni gloria la Primera División.