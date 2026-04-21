La curiosa estadística que demuestra que el Atlético Tucumán de Falcioni da sus primeros pasos para crecer en la tabla

Sin embargo, el fútbol se define en los detalles que la estadística a veces no captura, pero el jugador sí. El gol de Argentinos, según explicó el zaguero, llegó por no poder “capitalizar ninguno de los rebotes o de la segunda jugada”. Y esa es la nueva realidad del “Decano”. Ya no pierde por ser un caos táctico, sino por la mínima desatención en un sistema que exige una concentración absoluta.