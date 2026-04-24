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Quiénes pueden solicitar la jubilación anticipada a Anses y en qué condiciones

Este beneficio de Anses está destinado a personas con incapacidad laboral o dificultades de reinserción en el mercado.

Quiénes pueden solicitar la jubilación anticipada a Anses y en qué condiciones Foto: Info Mercury
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Anses otorga jubilación anticipada en Argentina a desempleados con 20 años de aportes y personas con incapacidad laboral, buscando proteger a quienes tienen trabas para reinsertarse.
  • Para acceder, se exige una incapacidad mayor al 33% y tener entre 45 y 50 años según el rubro. El trámite es presencial en Anses mediante la presentación de formularios y el DNI.
  • La medida busca mitigar la vulnerabilidad de trabajadores con problemas de salud o de edad avanzada ante el desempleo, garantizando cobertura previsional antes de la edad legal.
Resumen generado con IA

La jubilación anticipada es un régimen excepcional que permite a personas desocupadas, pero con años de aportes, acceder a la jubilación antes de cumplir la edad obligatoria. Se trata de una prestación otorgada para proteger a personas que tienen dificultades para reinsertarse en el mercado laboral y que ya cumplieron los años de servicio requeridos.

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Esta prestación es otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y contempla los casos de incapacidad laboral, es decir, los casos en que los trabajadores no pueden continuar cumpliendo normalmente sus actividades laborales por tener algún impedimento físico o mental. Pero, antes de recibir la jubilación anticipada, se debe justificar el grado de incapacidad.

Requisitos para acceder a la jubilación anticipada de Anses

El primero de los requisitos que deben cumplir quienes quieran aplicar para recibir la jubilación anticipada tiene que ver con su edad. Anses distingue dos grupos. Por una parte, puede otorgarla a partir de los 45 años a quienes hayan trabajado en relación de dependencia. Pero los monotributistas o trabajadores autónomos deberán cumplir los 50 años antes de solicitarla.

El beneficio está destinado a trabajadores con disminución física comprobada. El régimen no alcanza a todos los trabajadores, sino a quienes cumplen condiciones médicas y laborales específicas. Los aportes deben ser comprobables y de, al menos, 20 años de servicio. La incapacidad debe evaluarse por un cuerpo médico y debe acreditar un nivel superior al 33% durante los últimos 10 años previos al cese o solicitud.

Cómo pedir jubilación anticipada en Anses

El trámite debe iniciarse de manera presencial en las oficinas de Anses, presentando DNI y el formulario PS 6.284 de Declaración Jurada sobre prestaciones. Además, la documentación requerida es diferente para trabajadores en relación de dependencia y para trabajadores autónomos.

Trabajadores en relación de dependencia

Formulario PS 6.2 (Certificación de Servicios y Remuneraciones)

Formulario PS 6.1 (Afectación de Haberes)

Formulario PS 5.7 (Derivación de Obra Social)

  • En caso de faltantes: recibos de sueldo, comprobantes de aportes y formulario PS 6.8
  • Formularios 558/A, 558/B y 558/C del sistema SICAM
  • Documentación emitida por ARCA
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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