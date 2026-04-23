Del uso al desarrollo: Argentina se posiciona como polo blockchain en América Latina
Con casi U$S 10.000 millones en exportaciones tecnológicas y el mayor volumen de transacciones cripto de la región, Argentina consolida una posición única: no solo consume blockchain, sino que lo desarrolla y lo exporta.
Resumen para apurados
- Argentina se consolida como el polo blockchain líder de Latinoamérica tras registrar transacciones por US$ 91.000 millones y la llegada de firmas globales como IOG en mayo de 2025.
- Con un 19% de adopción cripto, el país lidera la región en volumen operativo. El crecimiento del 20,8% en exportaciones tecnológicas y nuevas leyes de tokenización avalan este auge.
- La industria se perfila como un motor de divisas clave. Se estima que la tokenización de activos reales representará el 10% del PBI global para 2030, con Argentina como referente.
En los últimos años, los argentinos recibieron U$S 91.000 millones en transacciones on-chain, convirtiéndose en el país más activo de la región en operaciones con criptomonedas. Esto ocurrió con apenas el 20% de la población de Brasil, lo que habla menos de escala y más de profundidad: hay una masa crítica de usuarios, desarrolladores y empresas que convirtieron a Argentina en el ecosistema blockchain más dinámico de América Latina.
Los datos del auge no son menores. Se estima que cerca del 19% de la población argentina utiliza alguna criptomoneda —casi 9 millones de personas—, lo que posiciona al país cuarto a nivel mundial y primero en América Latina en adopción, según datos de Chayanalisis y Fundación Blockchain. Pero la historia que empieza a escribirse va más allá del ahorro o la cobertura financiera. Refleja la maduración de una economía del conocimiento apoyada en talento local, exportación de servicios y desarrollo de infraestructura tecnológica.
En ese escenario, varias firmas internacionales comenzaron a profundizar su presencia en el país. Entre ellas se encuentra Input Output Global (IOG), la firma fundada por Charles Hoskinson y responsable del desarrollo de la blockchain Cardano. La firma desembarcó con la apertura de oficinas en Buenos Aires en mayo de 2025 y el inicio de un proceso de contratación de desarrolladores.
Uno de los proyectos centrales es Lace, una billetera de auto custodia para operar sobre Cardano, desarrollada en parte por equipos locales. Pero el alcance es aún mayor: integraciones técnicas, promoción de infraestructura y expansión de Midnight, la nueva blockchain con foco en privacidad.
El potencial argentino en la industria blockchain
Mauro Andreoli, director de IOG en Buenos Aires, enmarca la apuesta dentro de un fenómeno más amplio: "Argentina ya tiene una masa crítica de desarrolladores y especialistas en criptografía que la posiciona como referencia regional. No es solo adopción de usuarios, hay capacidad real de construir tecnología desde acá", señaló.
En la misma línea, agregó que el desafío es transformar esa base técnica en escala exportadora: "El paso siguiente es ampliar los casos de uso y generar productos que puedan competir globalmente. Si eso ocurre, la industria blockchain puede convertirse en un vector relevante dentro de la economía del conocimiento".
El crecimiento del sector tecnológico acompaña ese diagnóstico. Según un informe de Argencon, las exportaciones de servicios basados en infraestructura digital crecieron un 20,8% interanual y alcanzaron un récord de U$S 9.700 millones. El complejo ya es el tercero en generación de divisas, detrás del agroindustrial y el energético.
Dentro de ese universo, blockchain aparece como una de las verticales con mayor proyección. Las compañías locales no solo construyen software a medida, sino que también lideran proyectos en inteligencia artificial, blockchain, cloud computing, automatización de procesos y productos digitales complejos. Desarrollo de software, criptografía aplicada, ciberseguridad, identidad digital y sistemas financieros descentralizados forman parte de un mercado que no requiere exportación física y cuya competitividad depende principalmente del capital humano.
En ese contexto, la presencia sostenida de empresas internacionales y la organización de eventos técnicos están funcionando como indicadores de una tendencia más profunda. Argentina, entonces, no solo consume tecnología blockchain, sino que comienza a posicionarse como exportador de conocimiento especializado.
Tokenización de activos
La tokenización de activos para su inversión representa otra industria en auge gracias a la tecnología blockchain. A fines de 2024, la Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la Resolución General N.° 1069, que establece el primer régimen regulatorio específico para la tokenización de activos del mundo real en América Latina. El marco reconoce oficialmente la representación digital de valores negociables mediante blockchain como una forma válida de instrumento financiero.
Las firmas locales de blockchain se encargan de proveer la infraestructura tecnológica para que empresas e individuos puedan lanzar sus propios productos de inversión tokenizada. Inmuebles, energías renovables, carteras de crédito, activos agropecuarios, autos.
Joaquín Linares, cofundador de Blockenfy, una startup que tokeniza activos, describe la iniciativa de ésta tecnología como “el resultado de una convicción temprana: el mundo real iba a digitalizarse, y quien construyera la infraestructura primero iba a tener una ventaja enorme”.
El mercado global acompaña el avance local con números contundentes. Según estimaciones de Boston Consulting Group, el volumen de activos tokenizados podría crecer de los actuales 600.000 millones de dólares a 15.600 millones para 2030, representando el 10% del PBI global. Firmas como BlackRock, JPMorgan y Franklin Templeton ya tienen productos tokenizados en el mercado.
Uno de los mejores ejemplos de tokenización para invertir puede mostrarse con la renta de autos. En Argentina, ese es uno de los casos más llamativos al generar ingresos mensuales en, por ejemplo, autos que operan en la plataforma Uber.
El esquema es simple, pero disruptivo: un vehículo con un valor cercano a los U$S 25.000 podría dividirse en múltiples partes digitales (tokens) que pueden ser adquiridas por distintos inversores. Ese auto luego se pone a trabajar, y los ingresos que genera se distribuyen proporcionalmente entre quienes participaron de la inversión.