Del uso al desarrollo: Argentina se posiciona como polo blockchain en América Latina

Los datos del auge no son menores. Se estima que cerca del 19% de la población argentina utiliza alguna criptomoneda —casi 9 millones de personas—, lo que posiciona al país cuarto a nivel mundial y primero en América Latina en adopción, según datos de Chayanalisis y Fundación Blockchain. Pero la historia que empieza a escribirse va más allá del ahorro o la cobertura financiera. Refleja la maduración de una economía del conocimiento apoyada en talento local, exportación de servicios y desarrollo de infraestructura tecnológica.