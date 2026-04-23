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San Martín, con sede confirmada para enfrentar a Banfield por la Copa Argentina

El Estadio Padre Martearena será el escenario para el choque entre San Martín y Banfield. Fuentes cercanas a la dirigencia confirmaron la sede a LA GACETA y adelantaron cuál será la semana donde el equipo de Andrés Yllana se jugará el pase a los octavos de final.

San Martín, con sede confirmada para enfrentar a Banfield por la Copa Argentina
Hace 2 Hs

Mientras San Martín se prepara para el duelo ante Agropecuario, se confirmó el estadio donde chocará contra Banfield por los dieciseisavos de la Copa Argentina. Aunque restan detalles logísticos por definir, el escenario para el cruce ante el "Taladro" ya está decidido. Un allegado a la comisión directiva del "Santo" le confirmó a LA GACETA que el partido se llevará a cabo en el Estadio Padre Ernesto Martearena, en la provincia de Salta.

Si bien la organización todavía no ha oficializado el día exacto ni el horario del encuentro, la planificación ya está en marcha. El partido se disputaría en medio de los compromisos ante Atlético de Rafaela y Gimnasia de Jujuy, en la primera semana de mayo.

De esta manera, los hinchas tucumanos ya pueden empezar a mirar de reojo el calendario para organizar el viaje a "La Linda", a la espera de que el boletín oficial termine de sellar el cronograma definitivo.

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