San Martín, con sede confirmada para enfrentar a Banfield por la Copa Argentina

Mientras San Martín se prepara para el duelo ante Agropecuario, se confirmó el estadio donde chocará contra Banfield por los dieciseisavos de la Copa Argentina. Aunque restan detalles logísticos por definir, el escenario para el cruce ante el "Taladro" ya está decidido. Un allegado a la comisión directiva del "Santo" le confirmó a LA GACETA que el partido se llevará a cabo en el Estadio Padre Ernesto Martearena, en la provincia de Salta.