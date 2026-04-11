"Día 44 presa": Agostina Páez compartió un video de su detención domiciliaria

Pese a ese contexto, intentó mostrar aspectos cotidianos de su rutina. En esa jornada, contó que su tía le había regalado el almuerzo, por lo que bajó al restaurante interno del complejo donde se hospedaba y registró ese momento. También exhibió el atuendo sencillo que eligió para salir y explicó: “Voy a ir así, sin que se me vea la tobillera obviamente, no vaya a ser que me reconozcan”.