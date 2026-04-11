"Día 44 presa": Agostina Páez compartió un video de su detención domiciliaria

Resumen para apurados
- La abogada Agostina Páez publicó un video sobre su arresto domiciliario en Brasil tras ser acusada de racismo en Ipanema, relatando su crisis emocional durante la detención.
- El arresto ocurrió por gestos racistas en un bar. En el clip, Páez muestra su rutina con tobillera electrónica, episodios de ansiedad y soledad antes de su regreso a Argentina.
- El caso resalta las consecuencias legales del racismo en Brasil. El video, viralizado tras su liberación, abre un debate sobre la responsabilidad social y las acciones impulsivas.
La abogada santiagueña Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil tras un episodio ocurrido en un bar de Ipanema donde realizó gestos simulando un mono, difundió un video en el que mostró cómo vivió uno de sus días bajo arresto domiciliario en Río de Janeiro.
“Día 44 presa en Brasil”, comienza el registro publicado en TikTok, grabado desde el departamento en el que cumplía la medida. Allí relató el impacto emocional que atravesaba: “La verdad que me siento muy del ort..., este fin de semana para mí ha sido crucial, la he pasado muy mal: he pasado los tres días empastillada porque mis niveles de ansiedad iban cada vez más altos”.
A lo largo del video, Páez describió la sensación de soledad que experimentaba durante ese período. “Es muy difícil tener que ser yo sola la que se da fuercita y decirse ‘arriba ese velorio’, Agostina, dale, levantate de la cama”, expresó.
Pese a ese contexto, intentó mostrar aspectos cotidianos de su rutina. En esa jornada, contó que su tía le había regalado el almuerzo, por lo que bajó al restaurante interno del complejo donde se hospedaba y registró ese momento. También exhibió el atuendo sencillo que eligió para salir y explicó: “Voy a ir así, sin que se me vea la tobillera obviamente, no vaya a ser que me reconozcan”.
En otro tramo del video, volvió sobre su estado emocional: “Me puse lentes porque estoy sensible y lloro por todo. La estoy pasando del ort..., pero bueno, consecuencias, consecuencias de reacciones. No hay que reaccionar de la forma que yo he reaccionado, de eso me arrepiento”.
Además, señaló que una de las principales preocupaciones de su familia durante ese tiempo era su alimentación. “Hay días que no como o solo tomo un mate y nada más”, contó. Finalmente, mostró el plato que eligió en esa ocasión: “Al final me he pedido unos ñoquis con salsa bolognesa”.
El video fue publicado 10 días después de su regreso a la Argentina, luego de haber permanecido más de dos meses y medio en arresto domiciliario en Brasil, donde utilizó una tobillera electrónica.