El manager de San Martín habló del reemplazo de Ovando y dio precisiones sobre la Copa Argentina

Resumen para apurados
- El manager de San Martín, Pérez Castro, anunció hoy en Tucumán que no ficharán un reemplazo para Lautaro Ovando por las trabas económicas y confirmó el plan para la Copa Argentina.
- Tras la operación de Ovando y la caída del pase de Bolzán por exigencias financieras inviables de Gimnasia, la dirigencia optó por confiar en el plantel actual y en sus juveniles.
- La decisión de potenciar a jugadores propios y el cruce ante Banfield marcan la agenda inmediata. El club busca estabilidad deportiva y consolidar el proceso bajo el mando de Yllana.
“Sabés cuándo entrás, pero no cuándo salís”. La frase de Facundo Pérez Castro salió con una sonrisa, aunque también describió con precisión una rutina tan intensa como cambiante. Entre entrenamientos, reuniones, llamados y decisiones que aparecen sobre la marcha, los días del manager deportivo de San Martín rara vez terminan a horario.
En la previa de la visita del domingo a Agropecuario, el ex jugador abrió una puerta poco visible para el hincha. “Mi trabajo arranca a primera hora. Generalmente llego antes del entrenamiento, siempre me cruzo con Andrés Yllana para hablar un rato y después empiezan a surgir temas permanentemente”, explicó el manager, que habló con LA GACETA para repasar el presente del equipo, el mercado de pases, la lesión de Lautaro Ovando y lo que se viene en Copa Argentina.
- ¿Cómo es hoy el día a día de un manager deportivo en San Martín?
- A la mañana estoy más enfocado en el plantel profesional, en hablar con el cuerpo técnico y en lo que rodea al entrenamiento. Después aparecen temas de Reserva, Liga, juveniles. Es una tarea full time.
- ¿Te ayuda haber sido futbolista para relacionarte con el plantel?
- Sí, porque conocés los códigos del vestuario y los momentos de cada jugador. A veces hay que escuchar, otras acompañar y otras descomprimir una situación. Generalmente hablamos mucho de fútbol, pero también aparecen temas personales y eso también es importante.
- En el último mercado llegaron muchos refuerzos. ¿Cómo fue ese proceso?
- Muy intenso. Veníamos observando futbolistas desde antes, pero después hubo que tomar decisiones rápido. Siempre hubo un común denominador: muchos querían venir a jugar a San Martín y eso ayudó bastante. Igual no fue fácil, porque había que rearmar mucho en poco tiempo.
- ¿Cuál fue la negociación más compleja?
- Quizá la de Facundo Pons fue la que más se extendió. Venía de hacer una buena temporada, tenía otras posibilidades y había incertidumbres. Pero lo convencimos desde el protagonismo, la ambición y la idea deportiva que teníamos para este año.
- ¿Cómo analizás el presente del equipo?
- Lo vivo con tranquilidad porque sé el grupo que conformamos. Están todos alineados con el mismo objetivo. Sabíamos que ensamblar tantos jugadores nuevos no era algo inmediato. Hay cosas positivas y otras para seguir mejorando.
- ¿Qué creés que falta mejorar?
- Venimos fortaleciendo la fase defensiva y la zona media. Nos está faltando un poco más de juego, de creación, de sostener por más tiempo lo bueno que mostramos por momentos y también las finalizaciones para encontrar más el arco.
- ¿Cómo observás el trabajo de Andrés Yllana y su cuerpo técnico?
- Muy bien. Me gusta hablar del grupo completo. Andrés, sus colaboradores y el ‘profe’ trabajan muchísimo. Son profesionales, minuciosos y están en todos los detalles. Hay una dedicación muy grande para preparar cada partido.
- La lesión de Ovando fue un golpe fuerte. ¿Cómo lo vivieron?
- Fue duro. Yo a Lautaro lo conozco desde chico y cuando surgió la posibilidad de traerlo me puse muy contento, porque estaba convencido de que nos podía dar mucho.
- ¿Cómo siguió todo después?
- Nos movimos rápido con Argentinos, que es el dueño de su pase. Ya fue operado el sábado pasado. Hicimos gestiones con Argentinos, hablé con Raúl Sanzotti y con el cuerpo médico del club. La cirugía salió muy bien, gracias a Dios. Ahora proyectamos que el primer mes de rehabilitación lo haga allá y después venga a Tucumán para seguir acá.
- Tras esa lesión apareció la posibilidad de Cayetano Bolzán. ¿Qué ocurrió?
- El jugador tenía muchas ganas de venir, pero después aparecieron condiciones que no nos convenían. Luego el presidente de Gimnasia nos pedía una repesca en junio y otras cláusulas por cantidad de minutos jugados que se pagaban en dólares. El club no estaba en condiciones de aceptar.
- ¿Van a buscar otro reemplazante?
- No. Confiamos en lo que tenemos y en los chicos del club. Sentimos que hay jugadores preparados como Gonzalo Rodríguez o Benjamín Borasi para aprovechar esa oportunidad.
- Luciano “Pupi” Ferreyra volvió a jugar y convirtió. ¿Cómo manejaron la situación que se había generado en torno a él?
- Con tranquilidad. Nunca hubo nada personal con él. Es un jugador más dentro de un plantel competitivo. Siempre confiamos en sus condiciones y esperábamos verlo en su mejor versión para que volviera a jugar.
- Se viene Banfield por Copa Argentina. ¿Qué se sabe?
- La idea es jugarlo en el medio de los partidos con Atlético de Rafaela y Gimnasia de Jujuy. Todavía no tenemos sede confirmada.
- ¿Con qué expectativa afrontan lo que se viene?
- Con mucha confianza. Sabemos que esto es largo, que falta mucho y que hay que seguir creciendo. Pero también sabemos el grupo que tenemos y el trabajo que se viene haciendo día a día.