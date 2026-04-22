El manager de San Martín habló del reemplazo de Ovando y dio precisiones sobre la Copa Argentina

En la previa de la visita del domingo a Agropecuario, el ex jugador abrió una puerta poco visible para el hincha. “Mi trabajo arranca a primera hora. Generalmente llego antes del entrenamiento, siempre me cruzo con Andrés Yllana para hablar un rato y después empiezan a surgir temas permanentemente”, explicó el manager, que habló con LA GACETA para repasar el presente del equipo, el mercado de pases, la lesión de Lautaro Ovando y lo que se viene en Copa Argentina.