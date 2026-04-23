Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: no recibió el alta y su regreso sigue en suspenso

Resumen para apurados
- Mirtha Legrand no recibió el alta médica tras ser diagnosticada con bronquitis y su regreso a El Trece quedó suspendido sin fecha definida mientras continúa en reposo domiciliario.
- Lo que inició como un cuadro gripal derivó en una afección respiratoria tratada con antibióticos. Ante su ausencia, su nieta Juana Viale continuará a cargo de la conducción del ciclo.
- La salud de la diva a sus 99 años genera incertidumbre en el medio. La producción prioriza su recuperación total para evitar riesgos por cambios de temperatura y el esfuerzo del vivo.
La salud de Mirtha Legrand genera preocupación luego de que se confirmara que no recibió el alta médica y que su regreso a la pantalla chica permanece sin fecha definida. La diva no solo se ausentó de las últimas emisiones de La noche de Mirtha, sino que tampoco retomará sus compromisos en los próximos días.
En un primer momento, desde su entorno se habló de un cuadro gripal fuerte. Sin embargo, con el correr de los días, el diagnóstico fue revisado y encendió nuevas alarmas. Según informó Ángel de Brito en el ciclo LAM, la conductora fue diagnosticada con bronquitis, lo que obligó a un tratamiento con antibióticos y a extender el período de reposo.
La previsión inicial indicaba que la conductora retomaría las grabaciones el viernes 24 para salir al aire el sábado 25, pero finalmente eso no ocurrirá. Desde el entorno de la diva no brindaron nuevos detalles, lo que incrementa la inquietud en torno a su evolución.
Fue el propio De Brito quien confirmó que, según información de El Trece, Legrand tampoco regresará la semana siguiente. Mientras tanto, su lugar seguirá siendo ocupado por su nieta, Juana Viale, quien ya la reemplazó en emisiones anteriores.
Durante el programa, la periodista Laura Ubfal explicó que la falta de alta médica es el principal motivo de la ausencia. “Los médicos no le dieron el permiso para grabar”, señaló, al tiempo que remarcó que la producción aún no define la lista de invitados ante la incertidumbre sobre quién conducirá.
Aunque en un inicio se habló de siete días de reposo, la extensión del cuadro genera dudas. Según Ubfal, la conductora aún presenta tos y los especialistas prefieren evitar cualquier riesgo, especialmente ante la exposición al aire acondicionado del estudio o cambios bruscos de temperatura.
De este modo, lo que comenzó como una afección leve derivó en un cuadro de mayor cuidado que obligó a reorganizar la dinámica del programa. La producción ya trabaja con la posibilidad de que Juana Viale continúe al frente al menos durante las próximas semanas.
Por el momento, Mirtha Legrand permanece en su domicilio, enfocada en su recuperación y bajo seguimiento médico. Su regreso, por ahora, queda supeditado a la evolución de su estado de salud.