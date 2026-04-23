Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: no recibió el alta y su regreso sigue en suspenso

En un primer momento, desde su entorno se habló de un cuadro gripal fuerte. Sin embargo, con el correr de los días, el diagnóstico fue revisado y encendió nuevas alarmas. Según informó Ángel de Brito en el ciclo LAM, la conductora fue diagnosticada con bronquitis, lo que obligó a un tratamiento con antibióticos y a extender el período de reposo.