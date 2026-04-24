Nuevo programa del Gobierno para personas desocupadas: cómo inscribirse

Por último, cabe señalar que a través de la web de Formando Capital Humano, los ex beneficiarios del programa Volver al Trabajo podrán utilizar sus vouchers para acceder a la oferta académica del Centro de Formación Capital Humano, los Centros de Formación Profesional del INET y las instituciones que se adhieran. Allí tendrán la posibilidad de buscar capacitaciones, formaciones profesionales, preinscribirse y acceder a un perfil de usuario.