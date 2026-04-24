Nuevo programa del Gobierno para personas desocupadas: cómo inscribirse

Resumen para apurados
- El Gobierno lanzó 'Formando Capital Humano', un programa de capacitación para desocupados en Argentina, oficializado mediante la resolución 295/2026 para mejorar la inserción laboral.
- La iniciativa del Ministerio de Capital Humano implementa vouchers educativos y centraliza ofertas de formación y empleo en un portal web para facilitar el acceso a un empleo formal.
- Este plan busca modernizar la búsqueda laboral y reducir el desempleo estructural, integrando ex beneficiarios de programas previos y vinculando educación con demanda productiva.
El Gobierno lanzó un nuevo programa destinado a personas desocupadas, con el objetivo de mejorar sus oportunidades de inserción laboral. Se trata de Formando Capital Humano, una iniciativa oficializada a través de la resolución 295/2026 del Boletín Oficial, que busca fortalecer habilidades para acceder a un empleo formal.
La propuesta está coordinada por el Ministerio de Capital Humano, que trabajará en conjunto con instituciones educativas, organizaciones sociales, asociaciones de trabajadores y empleadores para ampliar la oferta de formación en todo el país.
Uno de los ejes centrales del programa es la implementación de un sistema de vouchers. Este mecanismo permitirá a los beneficiarios elegir la capacitación que mejor se adapte a sus necesidades y gestionar su participación de manera directa, facilitando el acceso a cursos de formación laboral y profesional.
El programa está dirigido especialmente a personas con dificultades para ingresar al mercado laboral formal o que enfrentan mayores obstáculos para mejorar su situación laboral.
En esta primera etapa, según detalla el Gobierno, el portal Formando Capital Humano también reunirá contenidos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia; la Secretaría de Educación y la Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; agrupados según el ciclo de vida de una persona y el eje temático en el cual se quiera formar.
Cómo inscribirse al programa Formando Capital Humano
Para inscribirse, los interesados deben ingresar al sitio web www.formandocapitalhumano.secretarianaf.gob.ar
Dirigirse a la sección “Capacitación Laboral”
Luego acceder a “Portal Empleo”, donde se encuentra el listado completo de actividades disponibles.
Las capacitaciones y ofertas laborales se pueden chequear a través del Portal Empleo. Foto: Freepik.Las capacitaciones y ofertas laborales se pueden chequear a través del Portal Empleo. Foto: Freepik.
Para utilizar el portal, se recomienda registrarse a través de Mi Argentina o con el DNI y número de trámite. Desde la plataforma, los usuarios pueden crear y cargar su currículum, acceder a programas de formación orientados a mejorar sus oportunidades laborales y postularse a distintas ofertas de empleo.
Por último, cabe señalar que a través de la web de Formando Capital Humano, los ex beneficiarios del programa Volver al Trabajo podrán utilizar sus vouchers para acceder a la oferta académica del Centro de Formación Capital Humano, los Centros de Formación Profesional del INET y las instituciones que se adhieran. Allí tendrán la posibilidad de buscar capacitaciones, formaciones profesionales, preinscribirse y acceder a un perfil de usuario.