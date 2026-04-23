El concejal Gómez le respondió a Catalán, cargó contra Adorni y pidió sostener el programa Volver al Trabajo

Durante la visita, el edil respondió a Catalán y apuntó contra el funcionario nacional: “No se tiene que enojar con la prensa ni con otros espacios políticos porque hablen todos los días de los nuevos escándalos de Adorni y el gobierno nacional. Nosotros no nos vamos a cansar de decir que Adorni es parte del sistema de corrupción del gobierno de Milei. Son hechos de una gravedad institucional inaudita. Se les cayó la careta a los que decían estar contra los privilegios y la casta”.