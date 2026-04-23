El concejal Gómez le respondió a Catalán, cargó contra Adorni y pidió sostener el programa Volver al Trabajo

Resumen para apurados
- El concejal Gastón Gómez criticó al vocero Manuel Adorni en Tucumán y exigió al Gobierno nacional prorrogar el programa Volver al Trabajo para proteger a los sectores vulnerables.
- La respuesta surgió tras dichos de Lisandro Catalán (LLA). Gómez denunció corrupción institucional y pidió acatar el fallo judicial que ordena la continuidad del plan alimentario.
- La eliminación del programa afecta a 55.000 tucumanos. Se espera que la presión social y judicial obligue al Ejecutivo a revertir el ajuste en medio de la crisis económica actual.
El concejal Gastón Gómez, referente de Libres del Sur, cuestionó con dureza al vocero presidencial Manuel Adorni y al gobierno nacional, al tiempo que reclamó la continuidad del programa Volver al Trabajo. Sus declaraciones se dieron en respuesta a dichos del presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, Lisandro Catalán, durante una actividad en un centro comunitario del barrio Echeverría, en la capital provincial.
Gómez participó junto al legislador Ernesto Gómez Rossi del cierre de talleres del programa “Ciclos Conscientes”, además de recorrer distintas postas de servicios vinculadas a prevención de adicciones, salud y peluquería gratuita. En ese marco, compartieron una merienda con vecinos y referentes barriales.
Durante la visita, el edil respondió a Catalán y apuntó contra el funcionario nacional: “No se tiene que enojar con la prensa ni con otros espacios políticos porque hablen todos los días de los nuevos escándalos de Adorni y el gobierno nacional. Nosotros no nos vamos a cansar de decir que Adorni es parte del sistema de corrupción del gobierno de Milei. Son hechos de una gravedad institucional inaudita. Se les cayó la careta a los que decían estar contra los privilegios y la casta”.
En la misma línea, agregó: “Vamos a hablar todos los días hasta que dejen de faltarle el respeto a los argentinos y tucumanos. Invito a Catalán a que ayude para que Adorni no esté un minuto más en la Jefatura de Gabinete. No corresponde seguir avalando privilegios, enriquecimiento ilícito de funcionarios y el desfalco de fondos públicos, mientras se le dice a la gente que no hay plata”.
Por otro lado, Gómez también se refirió a la situación del programa Volver al Trabajo y pidió al Gobierno nacional que acate el fallo judicial que ordena su continuidad. “Lo de los vouchers es una cortina de humo para justificar el recorte. Esa modalidad ya se intentó y no funcionó. No existe oferta capaz de contener a un millón de trabajadores de la economía popular sin una red territorial extendida de organizaciones sociales, la Iglesia y ONG”, sostuvo.
El concejal remarcó que se trata de “un programa compensatorio de carácter alimentario” y advirtió que su eliminación impacta directamente en derechos básicos. “La realidad social no ha cambiado respecto de las condiciones que dieron origen a estas transferencias. En medio de una crisis económica que se profundiza, con altos niveles de pobreza infantil, inflación y caída del empleo, es inadmisible ajustar más a los sectores vulnerables”, afirmó.
Finalmente, insistió en que el Ejecutivo nacional debe revertir la medida: “El gobierno tiene que dar marcha atrás, acatar el fallo judicial y prorrogar el programa Volver al Trabajo, del que dependen más de 55.000 personas en Tucumán”.