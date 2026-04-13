"Airbag" en Vélez: cómo acceder a la preventa exclusiva en cuotas sin interés

Resumen para apurados
- La banda Airbag anunció un show en el Estadio Vélez para el 23 de mayo de 2026, con preventa iniciada este 13 de abril, para presentar su nuevo proyecto El Club de la Pelea II.
- Tras agotar cinco estadios Monumental en 2025, el grupo ofrece tickets vía All Access con beneficios exclusivos y seis cuotas sin interés para clientes seleccionados del BBVA.
- El evento marca el inicio de su gira 2026 y ratifica su expansión internacional, con fechas confirmadas en México tras su exitoso paso por el reconocido festival Vive Latino.
Tras un exitoso 2025 que incluyó cinco conciertos agotados en el Estadio Monumental ante 350 mil espectadores, "Airbag" comunicó la realización de un nuevo espectáculo en el Estadio Vélez Sarsfield. Este encuentro, programado para el 23 de mayo, servirá de marco para presentar su proyecto "El Club de la Pelea II" y dará comienzo oficial a su recorrido de giras durante el año 2026.
La agrupación habilitó una instancia de venta anticipada que genera gran expectativa entre sus seguidores debido a la posibilidad de pagar los tickets en cuotas fijas. Dicho beneficio comenzó este lunes 13 de abril desde el mediodía, permitiendo que miles de personas aseguren su lugar antes del inicio de la comercialización general. El interés del público crece mientras la banda se prepara para otro hito en su carrera musical.
Cómo acceder a la preventa exclusiva de "Airbag" en Vélez
Los interesados en adquirir las entradas durante la preventa deben acceder a la plataforma All Access, donde se encuentra disponible el cupo exclusivo para clientes del banco BBVA. Esta instancia permite financiar la compra en seis cuotas sin interés para quienes utilicen tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por dicha entidad bancaria.
El sistema de compra requiere que los usuarios seleccionen el concierto dentro de la web, elijan la ubicación de su preferencia y completen el pago con los plásticos habilitados. Debido a la gran concurrencia esperada en el sitio, resulta aconsejable ingresar de manera anticipada y contar con la información necesaria a mano para agilizar el trámite y evitar posibles contratiempos.
Cuándo empieza la venta general de entradas para "Airbag" en Vélez
La etapa de venta general iniciará el martes 14 de abril al mediodía, momento en el que se aceptarán todos los medios de pago disponibles. Es importante destacar que, a pesar de la apertura al público masivo, el beneficio de financiación en seis cuotas sin interés para los clientes del BBVA permanecerá vigente durante todo el proceso de comercialización.
Esta presentación en Vélez coincide con una etapa de notable crecimiento internacional para el grupo, potenciado tras su paso por el festival Vive Latino. Además de este nuevo récord local, la banda ya anunció futuras fechas fuera del país y ratificó su retorno a los escenarios de México para el mes de octubre, consolidando su lugar como uno de los proyectos más relevantes del rock en español.