Autos Robados en Tucumán: “El Antídoto”, la complicidad con el Pity Álvarez y el rock como puente generacional

Con una década de trayectoria a sus espaldas, Autos Robados atraviesa un presente de marcada expansión nacional. Lo que comenzó como un proyecto en el barrio de Quilmes, ha mutado en los últimos tres años en un fenómeno de crecimiento exponencial, logrando presencia en grandes festivales y una rotación en diferentes plataformas musicales. En este contexto de éxito, el bajista de la formación, Lucas "Palomo" Ramos, destaca que este progreso se vive con los "pies sobre la tierra", buscando siempre la excelencia tanto en sus grabaciones como en sus presentaciones en vivo.