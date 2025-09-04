Autos Robados debuta en Tucumán: “El rock cada vez trae un público más joven”

La cita será este viernes 5 de septiembre a las 22 en La Taberna de Saturno (Chacho Peñaloza y Pringles, Yerba Buena), donde prometen ofrecer un show con mucha energía, guitarras crudas y la vibra nostálgica que define a la banda, y en donde prometen dejar una huella en la provincia. La banda invitada de apertura que abrirá el show, serán los tucumanos de The Chetiroll Band, con su público fiel que acompaña con bailes y canticos desde los comienzos.