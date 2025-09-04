Autos Robados debuta en Tucumán: “El rock cada vez trae un público más joven”

La banda bonaerense Autos Robados llega por primera vez a Tucumán como parte de su gira por el NOA. Oriundos de la zona Sur de Quilmes, los músicos traen una propuesta de rock clásico que bebe de las mejores influencias de los años 60, 70 y con ese inconfundible viento ochentero que atraviesa cada una de sus canciones.
La cita será este viernes 5 de septiembre a las 22 en La Taberna de Saturno (Chacho Peñaloza y Pringles, Yerba Buena), donde prometen ofrecer un show con mucha energía, guitarras crudas y la vibra nostálgica que define a la banda, y en donde prometen dejar una huella en la provincia. La banda invitada de apertura que abrirá el show, serán los tucumanos de The Chetiroll Band, con su público fiel que acompaña con bailes y canticos desde los comienzos.
“Es la primera vez que salimos de gira por el NOA, así que vamos a ver con qué clima nos encontramos. Tenemos la expectativa de que va a ser muy buena la respuesta de la gente y que vamos a seguir viniendo”, adelantaron desde el grupo.
Con una década de trayectoria, Autos Robados atraviesa uno de sus mejores momentos, consolidándose como una de las propuestas más firmes de la escena independiente del conurbano sur de la provincia de Buenos Aires. “El momento actual de la banda es tremendo. Nos encuentra creciendo muchísimo, con muchas ganas de seguir grabando canciones nuevas”, aseguran.
El grupo destaca que, aunque siempre hubo una base sólida de fans del género, hay un fenómeno que los entusiasma: nuevas generaciones acercándose al rock. “Hay muchas bandas en la escena, y siempre hubo gente que escucha rock, pero sí, puede ser que estas vueltas de bandas como Los Piojos, Los Ratones y la llegada del Pity traigan público joven. Lo estamos viendo en los shows”.
Desde sus inicios hace 10 años, el espíritu de la autogestión sigue siendo un pilar: “Lo hacemos de esta manera desde que empezamos. Ahora tenemos un equipo apenas más grande y lo hacemos con más intensidad, pero es la forma en la que nos sentimos más cómodos, y encima ¡nos funciona!”.
Tras su paso por Tucumán, la gira continuará por otras provincias del NOA. Aún quedan varias fechas por anunciar hasta fin de año, y la banda ya tiene planes de entrar al estudio: “Estamos programando grabar a fin de año, y para el próximo tenemos muchas fechas por delante”.