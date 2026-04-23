Un tucumano fue convocado a la selección argentina de vóley para disputar la Nations League

El armador, actualmente en el Melilla de España, integra una nómina que combina experiencia y renovación, en el inicio de un nuevo ciclo tras el recambio en la conducción técnica. Para Arquez, la convocatoria no sólo representa una oportunidad deportiva, sino también la continuidad de un proceso que lo ha llevado a consolidarse en el alto nivel y a transformarse en uno de los exponentes de Monteros en el seleccionado mayor.