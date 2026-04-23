Un tucumano fue convocado a la selección argentina de vóley para disputar la Nations League

Resumen para apurados
- Horacio Di Leo convocó al tucumano Federico Arquez a la Selección Argentina de vóley para disputar la Nations League 2026, que iniciará el 10 de junio con el debut ante Brasil.
- El armador del Melilla de España integra una lista de 28 jugadores en el inicio de un nuevo ciclo técnico. Compartirá el puesto con referentes históricos como Luciano De Cecco.
- La VNL servirá de base para el Sudamericano de septiembre, clave para clasificar a los Juegos de Los Ángeles 2028. Refuerza el prestigio del vóley de Monteros en la élite nacional.
La selección argentina de vóley masculino comienza a delinear su camino en la temporada 2026 con la confirmación de la lista de convocados para la Volleyball Nations League (VNL), el primer gran compromiso del año. Entre los 28 nombres elegidos por el entrenador Horacio Di Leo aparece el monterizo Federico Arquez, quien vuelve a vestir la camiseta celeste y blanca y reafirma el crecimiento sostenido del vóley tucumano en la escena nacional.
El armador, actualmente en el Melilla de España, integra una nómina que combina experiencia y renovación, en el inicio de un nuevo ciclo tras el recambio en la conducción técnica. Para Arquez, la convocatoria no sólo representa una oportunidad deportiva, sino también la continuidad de un proceso que lo ha llevado a consolidarse en el alto nivel y a transformarse en uno de los exponentes de Monteros en el seleccionado mayor.
La preparación del equipo comenzará en las próximas semanas, con la mirada puesta en un calendario exigente. Argentina debutará en la VNL el próximo 10 de junio en Brasil, primera escala de un recorrido que continuará en Polonia y Japón durante las semanas siguientes. Allí, el seleccionado se medirá con algunas de las principales potencias del vóley mundial, en un torneo que servirá como parámetro competitivo y banco de pruebas para el cuerpo técnico.
Más allá de la relevancia de la VNL, el gran objetivo del año estará puesto en el Campeonato Sudamericano, que se disputará en septiembre y otorgará una plaza directa para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En ese sentido, Di Leo ya dejó en claro que la planificación estará orientada a llegar en las mejores condiciones a ese compromiso decisivo, administrando cargas y rotando el plantel en función de las exigencias del calendario internacional.
En la posición de armador, Arquez compartirá equipo con referentes de peso como Luciano De Cecco, líder histórico del seleccionado, además de Matías Sánchez y Matías Giraudo. La competencia interna en ese puesto será intensa, pero también una oportunidad para que cada jugador aporte variantes en un rol clave dentro del funcionamiento del equipo.
La lista también marca el regreso de nombres importantes como Martín Ramos, Tomás López, Franco Massimino y Santiago Arroyo, junto a la presencia de jóvenes que buscan afianzarse en la elite internacional. Esta combinación responde a la intención del nuevo cuerpo técnico de sostener una base competitiva mientras proyecta el futuro del seleccionado.
Para Monteros, la presencia de Arquez y de otros jugadores vinculados a la ciudad en la órbita nacional no es un hecho aislado, sino el reflejo de un trabajo sostenido que ha posicionado al vóley local como una referencia dentro del país. En ese contexto, cada convocatoria representa un motivo de orgullo y una confirmación del camino recorrido.
Por otro lado, el bonaerense Nahuén D'aversa, que milita en Monteros Vóley, también recibió la convocatoria y fue felicitado por su club vía redes sociales.
Con nuevos desafíos por delante y un plantel en construcción, la Selección inicia un año clave en su proyección internacional. Y en ese escenario, el nombre de Federico Arquez vuelve a decir presente, llevando consigo la identidad de su tierra y la ilusión de seguir creciendo en la máxima competencia.
La convocatoria completa
Armadores: Luciano De Cecco, Matías Sánchez, Matías Giraudo, Federico Arquez y Nehuén D´Aversa.
Receptores/Puntas: Luciano Palonsky, Luciano Vicentín, Jan Martínez, Ignacio Luengas, Manuel Armoa, Tomás López, Lucas Conde, Fausto Díaz y Federico Debonis.
Centrales: Agustín Loser, Martín Ramos, Nicolás Zerba, Joaquín Gallego, Imanol Salazar y Gustavo Maciel.
Opuestos: Pablo Kukartsev, Germán Gómez, Pablo Denis y Mauro Gay.
Líberos: Franco Massimino, Santiago Arroyo, Federico Trucco y Manuel Albrecht.