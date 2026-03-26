Monteros Vóley cayó en un partidazo y quedó eliminado de la Liga Argentina

El duelo, disputado en el estadio de UPCN, mostró a dos equipos que se alternaron el dominio a lo largo de los sets. Monteros arrancó mejor y se llevó el primero por 25 a 22, dando señales de que podía estirar la serie. Sin embargo, los sanjuaninos reaccionaron a tiempo: igualaron con un ajustado 25 a 23 y luego tomaron el control con un 25 a 18 que los dejó a un paso de la final.