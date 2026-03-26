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Monteros Vóley cayó en un partidazo y quedó eliminado de la Liga Argentina

Perdió 3 a 2 contra UPCN en una semifinal electrizante y se despidió tras luchar hasta el tie break.

NO LE ALCANZÓ. Monteros Vóley dejó todo en San Juan, pero volvió a perder contra UPCN y se despidió de la Liga Argentina de Vóley. NO LE ALCANZÓ. Monteros Vóley dejó todo en San Juan, pero volvió a perder contra UPCN y se despidió de la Liga Argentina de Vóley. Foto de Instagram @monterosvoley
Hace 1 Hs

Monteros Vóley dejó todo, pero no le alcanzó. En una semifinal cargada de tensión y emociones, el equipo tucumano cayó 3 a 2 frente a UPCN San Juan y quedó eliminado de la Liga de Vóleibol Argentina (LVA-RUS) 2025/26, en un partido que se definió en el límite y que tuvo todos los condimentos de una serie de alto nivel.

El duelo, disputado en el estadio de UPCN, mostró a dos equipos que se alternaron el dominio a lo largo de los sets. Monteros arrancó mejor y se llevó el primero por 25 a 22, dando señales de que podía estirar la serie. Sin embargo, los sanjuaninos reaccionaron a tiempo: igualaron con un ajustado 25 a 23 y luego tomaron el control con un 25 a 18 que los dejó a un paso de la final.

UPCN estuvo más preciso en la definición y se aseguró el pase a la final

Lejos de resignarse, el conjunto tucumano volvió a meterse en partido. Con carácter y determinación, se quedó con el cuarto set por 26 a 24 y forzó el tie break, manteniendo viva la ilusión. Pero en el tramo decisivo, UPCN fue más preciso y se impuso 15 a 11 para cerrar la serie.

En lo individual, Federico Pereyra fue la gran figura de Monteros, con 34 puntos, liderando la ofensiva de un equipo que peleó hasta el final. Del lado local, Alejandro Toro y Gerónimo Elgueta aportaron 18 unidades cada uno y fueron claves en los momentos determinantes.

Con este resultado, Monteros se despide del torneo dejando una imagen competitiva, tras haber estado a la altura en una serie exigente. UPCN, en cambio, avanzó a la final y espera por su rival en la definición.

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