Merienda saludable: el budín de manzana con cuatro ingredientes que mejora las tardes de otoño

Resumen para apurados
- Argentinos preparan este otoño un budín de manzana nutritivo y sin harina para el mate, buscando opciones saludables y proteicas frente al descenso de la temperatura.
- La receta combina manzanas, huevos y yogur, cocinándose al horno por 45 minutos. Es una alternativa económica que permite transformar frutas clásicas en meriendas sin gluten.
- Este tipo de preparaciones impulsa la alimentación saludable y la inclusión de celíacos, marcando una tendencia hacia postres funcionales que no comprometen el bienestar físico.
Con el descenso de las temperaturas, el paladar argentino busca opciones reconfortantes como el budín de manzana para acompañar el mate o el café. Esta preparación destaca por ser nutritiva, rica en proteínas y sumamente sencilla, ya que requiere únicamente tres ingredientes básicos para lograr un resultado exquisito sin romper la dieta.
Ideal para celíacos y quienes buscan cuidar su figura, este postre saludable combina manzanas, huevo y yogur para crear una textura esponjosa. Se posiciona como la alternativa perfecta para saciar el hambre sin culpa, utilizando elementos económicos que transforman una fruta clásica en una merienda libre de harinas.
Ingredientes del budín de manzanas sin harina
- Dos manzanas
- Tres huevos
- Tres cucharadas de yogur griego
- Opcionales: esencia de vainilla, edulcorante (stevia) y canela o miel
Budín de manzana sin harinas: paso a paso, la preparación
- Primero, pelá y triturá las manzanas (también podés rallarlas).
- A continuación, mezclá las manzanas con los huevos, el yogur griego, la esencia de vainilla y el edulcorante.
- Finalmente, pasá la mezcla a una budinera y cociná en el horno a 190°C por 40-45 minutos o hasta que al pinchar con un cuchillo en el centro, éste salga limpio.
- ¡Listo! Ya tenés un budín de manzanas delicioso y nutritivo para tus meriendas. Recordá que a esta receta podés espolvorear canela o agregarle unas cucharadas de miel por encima para realzar sus sabores.
Al ser un budín con pocas calorías y con proteínas y grasas de calidad, es perfecto para comer sin culpa. Ya sea en el desayuno, en la merienda o como postre, lo pueden disfrutar grandes y chicos. Además, no lleva gluten, por lo que es apto para personas celíacas.