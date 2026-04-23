Argentina enfrentará a Japón en los playoffs de la Billie Jean King Cup 2026

El equipo argentino de la Billie Jean King Cup, capitaneado por Paola Suárez, ya tiene definido su próximo desafío: deberá viajar a Japón en noviembre para disputar los playoffs en busca del ansiado regreso al Grupo Mundial. El sorteo realizado en Londres, en la sede de la Federación Internacional de Tenis, determinó que la serie se jugará el 20 y 21 o el 21 y 22 de ese mes, con fecha a confirmar por el país anfitrión.