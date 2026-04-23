Argentina enfrentará a Japón en los playoffs de la Billie Jean King Cup 2026

Resumen para apurados
- Argentina enfrentará a Japón como visitante en los playoffs de la Billie Jean King Cup en noviembre, buscando ascender al Grupo Mundial tras el sorteo realizado en Londres.
- El equipo de Paola Suárez llega tras liderar el Grupo Américas I. Argentina no integra la elite desde 2015 y enfrentará a un rival con figuras como Moyuka Uchijima y Eri Hozumi.
- El cruce en Asia sobre superficie dura exigirá una logística compleja para el equipo nacional. Un triunfo permitiría quebrar una racha negativa y clasificar a los Qualifiers 2027.
El equipo argentino de la Billie Jean King Cup, capitaneado por Paola Suárez, ya tiene definido su próximo desafío: deberá viajar a Japón en noviembre para disputar los playoffs en busca del ansiado regreso al Grupo Mundial. El sorteo realizado en Londres, en la sede de la Federación Internacional de Tenis, determinó que la serie se jugará el 20 y 21 o el 21 y 22 de ese mes, con fecha a confirmar por el país anfitrión.
La Argentina afrontará por sexto año consecutivo esta instancia, luego de haber superado recientemente el Grupo Américas I en Ibagué, Colombia. El objetivo es claro: volver a la elite, un lugar que no ocupa desde febrero de 2015, cuando cayó ante Estados Unidos en Pilará. En ese recorrido, el equipo disputó cinco playoffs bajo la conducción de Mercedes Paz, aunque sin poder concretar el ascenso.
El rival será exigente. Japón, que viene de perder 3-1 frente a Italia como visitante, cuenta con jugadoras de peso en el circuito. Su principal carta es Moyuka Uchijima, actualmente ubicada en el puesto 94 del ranking WTA, acompañada por Himeno Sakatsume (132°) y una sólida base de doblistas, entre ellas Eri Hozumi, número 34 del mundo en la especialidad. La figura más reconocida del país, Naomi Osaka, no participa del certamen desde 2024.
El desafío no será sólo deportivo. El cuerpo técnico argentino, con Suárez y Mariano Hood como subcapitán, deberá adaptarse a un contexto complejo: una serie en Asia, posiblemente sobre superficie dura, en plena etapa del calendario donde predominan los torneos WTA 125 en Sudamérica sobre polvo de ladrillo.
En la última presentación en Colombia, la capitana contó con Julia Riera -quien se convirtió en la jugadora argentina con más victorias en la competencia-, además de Luisina Giovannini, Martina Capurro, Nicole Fossa Huergo y Carla Markus. Para la serie en Japón, Suárez buscará sumar a Solana Sierra, la mejor argentina del ranking, y a Jazmín Ortenzi.
Los playoffs reunirán a las siete selecciones perdedoras de los Qualifiers 2026 junto a las ganadoras de los grupos regionales. Las series se disputarán al mejor de cinco partidos en dos días, y sólo los vencedores avanzarán a los Qualifiers 2027. Para Argentina, será una nueva oportunidad de dar el paso que se le viene negando desde hace casi una década.