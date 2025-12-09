Secciones
“Sentí que había cumplido mi ciclo”: Mercedes Paz explicó por qué deja la capitanía de la Billie Jean King Cup

Detalló las razones profundas que la llevaron a cerrar una etapa histórica. Confiesa desgaste, emoción y la necesidad de “parar la pelota” para pensar el futuro.

Mercedes Paz ya no será la capitana de la Billie Jean King Cup. Y aunque la decisión se anunció con serenidad, detrás hay un proceso emocional intenso. En diálogo con LA GACETA, la tucumana explicó qué la llevó a dar un paso al costado después de siete años en los que reconstruyó el tenis femenino desde sus cimientos.

“Sentí que ya había cumplido casi todo lo que me había propuesto”, reconoce. Habla de horas de entrega, de una energía que se volvió finita y de la necesidad de recuperar espacios personales que quedaron relegados. “Cuando una entrega tanto a un lado, deja de dar a otros. Pensé que era el momento”.

La noticia sorprendió incluso dentro del equipo. Varias jugadoras le enviaron mensajes de agradecimiento, otras le pidieron una reunión personal. Todo resumió lo que su presencia significó: mucho más que una capitanía.

“Hoy quiero parar la pelota. Pensar qué quiero hacer, qué me motiva. Todavía no lo sé”, admite. No se va en conflicto, sino con la certeza de haber cerrado un ciclo que transformó la historia reciente del tenis argentino.

