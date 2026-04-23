La verdad sobre quemar grasa: una entrenadora derriba un mito histórico

“Si no tenés tiempo para entrenar, no pasa nada por hacer menos. Lo importante es que sea algo sostenible”, destaca. Pero entrenar en la Zona 2 no es lo único que hay que hacer para perder grasa. El ejercicio físico también debe complementarse con una alimentación de calidad y balanceada, que no supere el límite calórico. Tampoco se trata de restringir las comidas o eliminar, por ejemplo, las harinas; sino de conocer tu límite para no generar un exceso de calorías.