La verdad sobre quemar grasa: una entrenadora derriba un mito histórico

Resumen para apurados
- La entrenadora Cristina Martino desmitificó la efectividad exclusiva de la Zona 2 para perder grasa, destacando la necesidad de un enfoque integral y equilibrado en la salud física.
- El método propone ejercicios aeróbicos al 60-70% de la frecuencia cardíaca. Martino advierte que, sin déficit calórico ni entrenamiento de fuerza, el cardio solo no reduce el peso.
- Esta visión busca profesionalizar el fitness digital, promoviendo hábitos sostenibles que eviten la frustración por falta de resultados al depender de tendencias de redes sociales.
Hacer actividad física para estar mejor puede ser un excelente hábito para cuidar la salud. Pero, para plantearse metas específicas, es necesario tenerlas bien definidas y saber cómo actuar en consecuencia para alcanzarlas. “Si no hay control en la alimentación, no hay pérdida de grasa; y si no hay entrenamiento de fuerza, no hay tono muscular”, advierte la entrenadora Cristina Martino haciendo un especial énfasis en el equilibrio que se debe lograr.
Martino critica la difusión que se hizo en redes sociales sobre la llamada Zona 2. Se trata de un cálculo que permite conocer a qué intensidad debés ejercitarte para obtener mejores resultados. La Zona 2 no es una región específica del cuerpo, sino un tipo de ejercicio aeróbico constante de intensidad baja a moderada basado en crear resistencia sin cansarse en exceso.
“Para la mayoría de los atletas de resistencia, la Zona 2 corresponde aproximadamente al 60 a 70% de la frecuencia cardíaca máxima –o un esfuerzo que se puede mantener durante todo el día sin agotarse”, en el mejor de los casos. Esta es la definición que brinda el sitio Training Peaks que, a la vez, señala que sirve para mantener un ritmo o potencia más elevados a medida que los entrenamientos o carreras se alargan.
Una entrenadora habla de la pérdida de grasa
Cristina Martino explica que hay que distinguir los tipos de ejercicios que se realizan y reconocer qué quiere conseguirse con cada uno de ellos. “Que el cuerpo use más grasa durante el entrenamiento no significa que vayas a perder más grasa corporal”, dice. Es que perder grasa corporal depende también del déficit calórico total y no de lo que se puede perder de grasa en una hora de cardio intenso.
La posibilidad de seguir ejercitándose de forma continua es fundamental para Martino. La Zona 2 tiene la ventaja de no dejar exhaustas a las personas que la practican. “Eso es clave porque podés mantenerlo en el tiempo sin agotarte”, explica. Por eso recomienda entrenar entre 30 y 60 minutos, entre tres y cinco veces por semana.
“Si no tenés tiempo para entrenar, no pasa nada por hacer menos. Lo importante es que sea algo sostenible”, destaca. Pero entrenar en la Zona 2 no es lo único que hay que hacer para perder grasa. El ejercicio físico también debe complementarse con una alimentación de calidad y balanceada, que no supere el límite calórico. Tampoco se trata de restringir las comidas o eliminar, por ejemplo, las harinas; sino de conocer tu límite para no generar un exceso de calorías.