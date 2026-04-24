Abril y sus hilos invisibles: siete hechos turbulentos del pasado que aún hoy nos definen
Debajo de la superficie de un mes en apariencia vulgar, existe una lógica histórica que ordenó geográfica y socialmente nuestra región: Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero. Un análisis sobre cómo los vaivenes de hace dos siglos -a veces caóticos y otras heroicos- siguen influyendo en nuestra noción de pertenencia y destino común
GÜEMES. Imagen del prócer salteño, en el museo con el que se le rinde homenaje en Salta. LA GACETA/DIEGO ARAOZ
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