Estrenos de cine en Tucumán: el hombre en las sombras que construyó el poder de Putin

Giuliano da Empoli es uno de los analistas políticos contemporáneos más importantes, con libros que han diseccionado con precisión los procesos de nacimiento y evolución de los procesos populistas europeos. El prestigio del pensador franco-suizo-italiano tomó estado internacional con su libro “Los ingenieros del caos”, lanzado en 2019 y en el que estudia a los asesores políticos detrás de distintos procesos, desde el primer Donald Trump al Movimiento Cinco Estrellas de Italia. Su nueva producción del año pasado, “La hora de los depredadores”, profundiza su análisis y lo actualiza en torno al nuevo tiempo que atraviesan líderes y referentes.
Su debut en la ficción fue con una novela que no se aleja demasiado de su campo de investigación desde su fundación Volta, con sede en Milán. “El mago del Kremlin” se lanzó en 2022 y su personaje principal está inspirado en Vladislav Surkov, asesor de Vladimir Putin en su ascenso al poder en Rusia. El texto fue galardonado con el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa y el Honoré de Balzac, y finalista del premio Goncourt. Columnista de diversos medios italianos, es Caballero de la Legión de Honor de Francia.
La historia llega ahora a la pantalla grande, en una producción internacional de peso que se estrena hoy en la Argentina. Surkov cambia de nombre, y es identificado como un joven Vadim Baranov, cuya vida profesional está enfocada en la televisión, como productor durante la década de 1990. De pronto, se relaciona con Putin y comienza a construir su paso de agente del Servicio Federal de Seguridad (el cuerpo de espionaje y control estatal que siguió a la KGB) hasta la presidencia rusa, para darle forma a un proyecto de país en el cual la ficción y la realidad tienen fronteras difusas, como en los programas de reality que desarrollaba.
Eran los años posteriores a la caótica caída de la Unión Soviética y al derrumbe de un imperio comunista que dominó la mitad del mundo. Putin nace a la vida público en el declive de Boris Yeltsin y en medio de la reconfiguración de un mapa global, que en la actualidad está escribiendo un nuevo capítulo con los conflictos armados en Oriente Medio y en Ucrania.
El trasfondo se desarrolla desde las sombras de personajes que se mantienen en el anonimato, en un segundo plano que los aleja de los reflectores, pero cuyas opiniones terminan siendo trascendentales, especialmente en el manejo de la retórica y de la imagen públicas.
La película se despliega con flashbacks desde el presente de un Baranov retirado que accede a hablar con un académico norteamericano sobre los inicios de Putin, a las escenas de los momentos más críticos del pasado del líder ruso, desde su guerra en Chechenia hasta la anexión de Crimea en 2014. En el medio, está la construcción de un modelo absolutista de ejercicio del gobierno, con elementos opresivos, muertes sospechosas de rivales, corrupción y manipulación informativa, pero con un guión que evita los planteos maniqueos.
“En el fondo, esta cuestión del mal y su ambigüedad es algo que pertenece y siempre ha pertenecido al cine”, aseveró Olivier Assayas, director de la película y coautor del libreto con el reconocido Emmanuel Carrère (cuya madre, Hélène Carrère d’Encausse, era referente en la historia de Rusia). El elenco está conformado por Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander, Jeffrey Wright, Will Keen y Tom Sturridge.
Otros estrenos
Un personaje sobrenatural: “El bufón 2”
El terror slasher sobrenatural, con mucha sangre y violencia en pantalla, sostiene la propuesta de “El bufón 2”, que hoy se estrena en el país. Esperada secuela de los fans del género y dirigida nuevamente por Colin Krawchuk, se anuncia más dura que la primera, lanzada en 2023. El argumento se sitúa en la noche de Halloween, cuando Max, una joven ilusionista interpretada por Kaitlyn Trentham, cruza su camino con una entidad asesina (a cargo otra vez de Michael Sheffield) que convierte trucos y juegos en trampas mortales sin pronunciar palabra. “Cada ilusión es un engaño. Cada escape, una mentira. Para sobrevivir, deberá usar su ingenio y habilidades de maga antes de que el espectáculo termine y el telón caiga para siempre”, se anuncia. El elenco se completa con Jessica Ambuehl, Hassen Kacem, Charles McKee, Dingani Beza y Jay Grant.
Un romance animado: “Chao: la sirena”
Dirigida por Yasuhiro Aoki y con el prestigio de haber sido premiada en el valorado Festival Internacional de Annecy, uno de los certámenes más prestigiosos del género a nivel mundial, llega una alocada comedia romántica animada japonesa, situada en un mundo futurista donde humanos y criaturas marinas conviven en sociedad. “Chao: la sirena” sigue a Stephan, un ingeniero naval cuya vida cambia cuando Chao, una princesa proveniente del mar, le propone matrimonio. A partir de ese encuentro, ambos comienzan a desarrollar un vínculo que los lleva a enfrentarse a sus diferencias y a convivir en un mismo entorno. El resultado es una película distinta que aborda temas como la identidad, las convenciones sociales y culturales, la convivencia y el respeto al otro, con una estética con elementos surrealistas y con fuerte presencia de colores.
“La princesa y la flor mágica”: una historia checa
Ha llegado el momento de que el joven y guapo rey Benjamín se case. Él está cautivado por el retrato de la princesa Carolina y pide su mano, pero ella lo rechaza. Entonces, disfrazado de jardinero, se infiltra en su castillo para ganar su corazón en base a música y flores. Cuando los consejeros de Carolina arreglan un matrimonio con un príncipe débil, la pareja escapa junta, enfrentando desafíos que fortalecen su vínculo para que el amor finalmente triunfe. Este es el argumento de “La princesa y la flor mágica”, una película animada de República Checa dirigida por Radek Beran y David Lisy que llega hoy a las salas tucumanas, lo cual es una rareza en sí misma por su origen. Es una nueva adaptación de un cuento de Božena Nemcová, escritora también de origen checo que vivió entre 1820 y 1862 y cuya imagen aparece en los billetes de ese país.
Filmada en Tucumán: “Nuestra tierra”
En 2009, tres hombres armados intentan desalojar a los miembros de la comunidad indígena de Chuschagasta, en Tucumán, y matan al líder de ese colectivo, Javier Chocobar. El asesinato queda grabado en vídeo. Tras nueve años de protestas, en 2018 se abre finalmente un proceso judicial. Durante todo este tiempo, los asesinos siguen libres. Lucrecia Martel recrea lo ocurrido y el juicio en “Nuestra tierra”, un documental que combina voces y fotografías de los pueblos originarios con imágenes de los tribunales para explorar la larga historia de colonialismo y despojo de tierras que condujo a este crimen. La realización se verá entre hoy y el sábado en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251), desde las 20. Estrenada el año pasado en el Festival de Venecia, ganó el premio a la Mejor Película en el Festival de Cine de Londres.