Estrenos de cine en Tucumán: el hombre en las sombras que construyó el poder de Putin

“La princesa y la flor mágica”: una historia checa

Ha llegado el momento de que el joven y guapo rey Benjamín se case. Él está cautivado por el retrato de la princesa Carolina y pide su mano, pero ella lo rechaza. Entonces, disfrazado de jardinero, se infiltra en su castillo para ganar su corazón en base a música y flores. Cuando los consejeros de Carolina arreglan un matrimonio con un príncipe débil, la pareja escapa junta, enfrentando desafíos que fortalecen su vínculo para que el amor finalmente triunfe. Este es el argumento de “La princesa y la flor mágica”, una película animada de República Checa dirigida por Radek Beran y David Lisy que llega hoy a las salas tucumanas, lo cual es una rareza en sí misma por su origen. Es una nueva adaptación de un cuento de Božena Nemcová, escritora también de origen checo que vivió entre 1820 y 1862 y cuya imagen aparece en los billetes de ese país.