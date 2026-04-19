Pareceres II: Tucumán en su salsa (un recordatorio de 2017)

Terminamos un verano con mucha lluvia, pero para nada extraordinaria. Simplemente un verano típico con sus lluvias y tormentas intensas. El detalle es que las mismas lluvias provocan hoy más inundaciones y daños a la población y a la infraestructura que en el pasado. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la población creció, desmontó bosques, pavimentó calles, no se construyeron obras necesarias o las que se construyeron fueron pésimamente diseñadas o construidas, se invadieron con urbanizaciones zonas peligrosas y el Estado nunca dio importancia a los problemas que fueron surgiendo por acumulación de todas aquellas situaciones. La población tampoco lo requería y los sectores empresariales y productivos nunca ejercieron un rol propositivo. El Estado “bobo” era mejor que uno inteligente. Fue un Tucumán creciendo en forma caótica y sin capacidad de prevenir los problemas que sobrevendrían.