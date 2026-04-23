Resumen para apurados
- El economista Gabriel Fridrij presentó en Argentina tres claves estratégicas para organizar las finanzas familiares este año ante la inestabilidad económica del país.
- Propone registrar gastos en apps, ahorrar obligatoriamente el 10% de los ingresos y realizar consumos racionales comparando precios para evitar gastos hormiga innecesarios.
- Estas recomendaciones buscan que los ahorristas logren previsibilidad, protejan su capital y tomen decisiones informadas frente a las cambiantes perspectivas de la economía local.
El economista Gabriel Fridrij realizó consejoas para la economia de los hogares. Sus recomendaciones se centran en estrategias de finanzas personales diseñadas para que los ahorristas logren una mayor organización, permitiéndoles proteger su capital y tomar decisiones informadas ante las cambiantes perspectivas económicas del país.
Economía familiar: tres claves de un experto para organizar tus finanzas este año
Fridrij destacó tres pilares esenciales para mejorar las finanzas familiares:
1. Organizar y registrar los gastos:
“Uno tiene que hacerse responsable de planificar. Es crucial llevar un control detallado de los ingresos y egresos. Hay que anotar, ya sea en un grupo de WhatsApp o con aplicaciones digitales, para identificar esos gastos ocultos que terminan sumando mucho a fin de mes”, explicó.
2. Ahorro obligatorio:
“Lo ideal es separar un 10% de los ingresos para ahorrar o invertir. Esto debe ser una regla innegociable, y el resto del presupuesto debe ajustarse a lo que queda disponible”, aseguró el economista.
3. Consumo racional y compras inteligentes:
“En este contexto, hay que ser más selectivos al comprar, comparar precios y evitar acumular productos innecesarios. Esto ayuda a racionalizar el consumo y aprovechar mejor los recursos”, recomendó.