Caja Popular de Ahorros donará útiles escolares e insumos sanitizantes a escuelas de La Madrid

Este miércoles se realizó la firma del convenio mediante el cual Caja Popular de Ahorros donará útiles escolares e insumos sanitizantes para las escuelas de la localidad de La Madrid, afectadas por los recientes temporales sufridos en toda la provincia. La misma contó con las presencias del interventor de la institución, C.P.N. Guillermo Norry; el sub-interventor, Dr. Antonio Bustamente; el titular de la Defensoría del Pueblo, Sr. Agustín Fernández; el secretario de Estado de Relaciones Institucionales del Ministerio del Interior, Sr. Daniel Alberto Herrera; y el Subsecretario de Asistencia Legal y Técnica del Ministerio de Educación, Dr. Juan Facundo Juez Pérez.