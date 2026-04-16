Caja Popular de Ahorros donará útiles escolares e insumos sanitizantes a escuelas de La Madrid

Este miércoles se realizó la firma del convenio mediante el cual Caja Popular de Ahorros donará útiles escolares e insumos sanitizantes para las escuelas de la localidad de La Madrid, afectadas por los recientes temporales sufridos en toda la provincia. La misma contó con las presencias del interventor de la institución, C.P.N. Guillermo Norry; el sub-interventor, Dr. Antonio Bustamente; el titular de la Defensoría del Pueblo, Sr. Agustín Fernández; el secretario de Estado de Relaciones Institucionales del Ministerio del Interior, Sr. Daniel Alberto Herrera; y el Subsecretario de Asistencia Legal y Técnica del Ministerio de Educación, Dr. Juan Facundo Juez Pérez.
La propuesta surgió a partir de una inquietud que la Defensoría del Pueblo de Tucumán planteó sobre la actual situación de las escuelas de La Madrid. Ante esto, mediante una coordinación mancomunada entre Caja Popular de Ahorros y los ministerios del Interior y Educación, se acordó realizar dicha asistencia, que llegará a casi 1.000 chicos.
Norry destacó que la donación es posible gracias a la presencia y el trabajo que las diferentes carteras provinciales realizan en todo el territorio. Además, informó que no solo se acompañará con esta acción, sino que también se suspenderán las deudas crediticias que los habitantes de La Madrid puedan tener con la institución.
La entrega efectiva de las donaciones se realizará el viernes 17 de abril.