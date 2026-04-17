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Liga Tucumana: Famaillá aplastó a Almirante Brown y manda en soledad

El equipo de Ernesto Luna (h) aprovechó cada error del rival, goleó en el Ricardo Bochini y arrancó la fecha como único puntero de su zona.

Liga Tucumana: Famaillá aplastó a Almirante Brown y manda en soledad Gentileza Esteban Pavon.
Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • Famaillá goleó 4-0 a Almirante Brown en el estadio Ricardo Bochini y quedó como único líder del Grupo D en el inicio de la segunda fecha del Torneo Apertura tucumano.
  • El equipo de Ernesto Luna aprovechó errores rivales con goles de Brizuela y Yanelli. En otros resultados, Deportivo Marapa y Experimental también ganaron y lideran sus grupos.
  • Famaillá se perfila como candidato tras un arranque perfecto. La fecha continúa este fin de semana con 11 partidos, destacando el cruce entre Ñuñorco y Concepción FC.
Resumen generado con IA

Famaillá tuvo una tarde contundente y eficaz: goleó 4-0 a Almirante Brown en el estadio Ricardo Bochini y quedó como único líder del Grupo D, en el inicio de la segunda fecha del Torneo Apertura de la Primera A de la Liga Tucumana de Fútbol.

El equipo dirigido por Ernesto Luna (h) encontró en el contragolpe su mejor arma y supo capitalizar los errores defensivos del rival. Álvaro Brizuela marcó por duplicado en apenas un minuto, mientras que el ingresado Néstor Yanelli también convirtió en dos oportunidades, llevando su cuenta personal a tres goles. El árbitro Walter Pérez expulsó en la primera parte, en distintas acciones, a Matías Torres en el “marino” y a Gonzalo Vega en el conjunto local.

Por el Grupo F, Deportivo Marapa también festejó fuera de casa: venció 2-0 a Sportivo Trinidad, en cancha de Azucarera Argentina, y quedó como único puntero con puntaje ideal. Los goles del equipo conducido por la dupla Walter Villafañe-Maximiliano Herrera fueron convertidos en la etapa inicial por Ramiro Rodríguez y Álvaro Silva.

Otros resultados

Por el Grupo A, en Tafí Viejo, Experimental superó a Talleres por 2-1 y de esta manera se posicionó como único líder. Los goles fueron anotados por Mauricio Lamas e Ignacio Álvarez, mientras que Franco Delgado había marcado el empate transitorio. En Ranchillos, Amalia derrotó 1-0 a San Antonio, con gol de Esteban Lugones.

La jornada continuará mañana con 11 partidos, entre los que se destaca el que jugarán, desde las 20, Ñuñorco y Concepción FC.

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