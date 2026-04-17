Liga Tucumana: Famaillá aplastó a Almirante Brown y manda en soledad

El equipo dirigido por Ernesto Luna (h) encontró en el contragolpe su mejor arma y supo capitalizar los errores defensivos del rival. Álvaro Brizuela marcó por duplicado en apenas un minuto, mientras que el ingresado Néstor Yanelli también convirtió en dos oportunidades, llevando su cuenta personal a tres goles. El árbitro Walter Pérez expulsó en la primera parte, en distintas acciones, a Matías Torres en el “marino” y a Gonzalo Vega en el conjunto local.